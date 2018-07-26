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США нашли способ запугать Россию

Майк Помпео. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Немцы должны увеличить военные расходы – это повергнет Москву в ужас, считают в Госдепе

Государственный департамент США выпрашивает у союзников по НАТО деньги на "устрашение" России. Это главная причина, по которой Германия и другие члены альянса должны увеличить военные расходы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Как бы ни складывались отношения российского и американского президентов, вашингтонским "ястребам" наша страна по-прежнему кажется опасным врагом.

Накануне глава внешнеполитического ведомства выступил на слушаниях в Сенате. "Вы (немцы) действительно должны быть хорошо готовы. Повышенная боеготовность всех членов НАТО стала бы хорошим средством для устрашения России", – заявил госсекретарь, обращаясь к Германии. Его слова приводит немецкое издание N-TV.

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Помпео повторил претензии, которые некоторое время назад были озвучены президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в настоящее время Берлин не выделяет достаточно средств на оборону и находится в "слишком большой энергетической зависимости от Москвы", хотя "сами немцы так не считают".

Иными словами, средства, которые США выпрашивают на финансирование программ НАТО, Германия тратит на более достойные цели – на строительство стратегически важной топливной магистрали. Американцам же это не нравится.

Еще накануне своего избрания на президентский пост Дональд Трамп упрекал Германию в том, что у нее сильная экономика и много денег, но страна не считает нужным поднять военные расходы до 2% ВВП. В последнее время критика со стороны американского лидера усилилась. Он заговорил с Берлином языком ультиматумов и дал понять, что США не заинтересованы в том, чтобы в одиночку содержать целый альянс. Если Германия не нарастит оборонные расходы, США пересмотрят свою роль в НАТО.

Впрочем, после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля риторика Дональда Трампа несколько смягчилась. Он заявил о том, что участие в "Северном потоке – 2" является личным делом Германии. Правда, ей нелегко будет совмещать тесное энергетическое сотрудничество с Россией и участие в НАТО.

Увеличение военных расходов со стороны союзников США по НАТО является для Майка Помпео больной темой. Бывший директор ЦРУ возглавил Госдепартамент в апреле. Одно из первых его публичных выступлений в новой должности было посвящено тому, что Германия не выполняет своих обязательств по солидарному финансированию альянса. Потому-то США и недовольны немцами.

Примирить Помпео с действительностью пытается генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он регулярно указывает главе Госдепа на то, что все страны – члены альянса в прошедшем году увеличили оборонные расходы. "Впервые за несколько лет это происходит по всем линиям, в Европе и Канаде", – говорил он весной (цитата по РБК).

В НАТО ожидают, что в 2018 г. 8 из 29 стран блока станут тратить на оборону 2% от ВВП, а большинство из них представят планы, как достигнуть этого показателя к 2024 году.

Андрей ФИЛАТОВ
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