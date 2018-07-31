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Хант стал очередным "Борисом Джонсоном" на посту главы МИД Великобритании

Джереми Хант. Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Pinney
Новый министр иностранных дел Соединенного Королевства превзошел своего предшественника в несуразностях

Борис Джонсон должен быть в ярости – у него появился достойный конкурент. Сменивший его на посту главы МИД Великобритании Джереми Хант похож на предшественника своими оплошностями, пишет Politico. Издание напомнило целый ворох историй, когда нынешний глава Форин-офиса попадал впросак.

Один из последних таких случаев произошел с ним буквально накануне во время визита в Китай, когда он не мог вспомнить, кем же является его супруга по национальности.

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"Моя жена – японка, моя жена – китаянка. Это ужасная ошибка", – сказал он своему коллеге, министру иностранных дел Китая Ван И перед началом переговоров в Пекине.

"Моя жена – китаянка, а мои дети – наполовину китайцы, поэтому у нас есть китайские бабушки и дедушки, которые живут в Сиане, и у нас крепкие семейные связи в Китае", – судорожно пытался загладить легкую амнезию британец.

Издание напоминает, что Хант и его супруга поженились в 2009 г., у них трое детей.

И это не единственный промах нового главы МИД Британии. Politico в качестве примера приводит восемь оплошностей, которые уже вписаны в биографию Джереми Ханта. Помимо уже упомянутой истории с супругой, забавный промах случился с ним в 2012 г., когда Хант занимал пост министра культуры Великобритании. Его попросили позвонить в колокол на праздновании Олимпиады. Он выглядел испуганным, когда часть от медного колокольчика, которым он сильно махал, отделилась и пролетела над толпой.

"О, боже! С вами все в порядке? Здоровье и безопасность! Вы в порядке? Вот и все, катастрофа предотвращена", – весело проговорил Хант.


Третья оплошность, по мнению издания, связана с тем, как он хотел во время церемонии открытия Олимпийских игр в Великобритании уделить особое внимание победе над фашистской Германией, с чем резко выступили организаторы мероприятия – режиссеры Дэнни Бойл и Стивен Далдри. В итоге Бойл был вынужден лично обратиться к действующему тогда премьер-министру Дэвиду Кэмерону, чтобы остановить рвение Ханта.

Также нынешний глава Форин-офиса очутился в числе тех неудачников, кто случайным образом секретные документы засвечивал для общественности.

В 2017 г., занимая пост министра здравоохранения Соединенного Королевства, Хант вышел с заседания правительства, держа бумаги так, что были видны заметки его выступления. Документы попали под объектив фотографов, в результате часть напечатанного текста стала доступна общественности, из-за чего Ханту пришлось оправдываться. В тексте были видны слова "жесткий Brexit означает, что люди бегут из Великобритании", а также упоминался тот факт, что 9% врачей и 19% медсестер в то время были гражданами ЕС.

Пятой оплошностью стало нарушение конфиденциальности данных. В 2015 г. в качестве министра здравоохранения Хант после посещения госпиталя в Лондоне сфотографировался с медперсоналом и разместил снимок у себя в Twitter. На заднем плане оказалась доска со списком пациентов. На это ему указали пользователи соцсети, и Ханту пришлось отредактировать фотографию.

В том же году суд обязал его удалить одно из его сообщений в Twitter. Тогда горе-министр разместил ссылку на новостной репортаж об убийстве с подписью "трагический случай, из которого необходимо извлечь большой урок". И это притом, что на тот момент судебное разбирательство только начиналось. Таким образом, Хант своим постом нарушил правила в отношении СМИ по освещению ведущихся судебных разбирательств.

Еще одна оплошность – не его вина, отмечает Politico, но медиа часто путают его фамилию с созвучным ей нецензурным английским словом. Ну и последним упоминается видео, в котором Ханта под дождем какое-то время сопровождает музыкант с духовым инструментом сузафоном. Однако и это не его вина, резюмирует Politico.


Джереми Хант является членом Консервативной партии. Он занял пост министра иностранных дел 9 июля.

Елена УСОВА
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