Грамотный политический торг может спасти Незалежную

Украина не сможет выиграть войну с Россией. Об этом заявил директор Института аналитики и прогнозирования Юрий Лесничий. По его мнению, заявления президента Петра Порошенко о том, что Незалежная может получить если не сами территории Крыма и Донбасса, то хотя бы компенсацию за их утрату, – это предвыборный пиар.

"Войны в судах не выигрываются. Войну можно выиграть одним способом – победой по всем аспектам", – указал Лесничий в эфире "Радио Свобода". Но это, по его убеждению, невозможно, поскольку Европа, руководствуясь коммерческими интересами, не намерена давить на Россию.

Между тем время играет против Украины. "Мы потеряли территории. Гривна упала больше, чем рубль. Мы в долгах, а не Россия, – перечисляет проблемы эксперт. – Если бы не международное сообщество, международные доноры, мы уже были бы в экономическом коллапсе".

Но все не так безнадежно. Незалежную еще можно спасти. Правда, для этого придется отступить от лозунгов, которые в последние годы так легко слетают с уст Петра Порошенко и его команды.

"Ключи от мира – в Кремле. Есть варианты, в каких процессах международного давления, политической и дипломатической торговли будет найден компромиссный вариант, вплоть до обмена на нейтралитет Украины или хотя бы невступление в НАТО", – говорит украинский эксперт. Он признал, что многие жители страны против подобных компромиссов. Но Украина уже теряет поддержку в Европе, а без нее Киев вскоре будет просто вынужден сам предлагать компромиссы, лишь бы выжить.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен оформить консолидированную претензию к России, чтобы возместить убытки, возникшие у Киева после потери Крыма и Донбасса в 2014 году.