В МИД РФ отреагировали на новый скандал, затеянный западными СМИ

В Москве не знают, какую такую россиянку-шпионку обнаружили спецслужбы США в американском посольстве в столице России. Об этом заявила сегодня на традиционном брифинге директор информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую статью в The Guardian.

Сначала она шутливо заметила, вспомнив бывшего посла Штатов: "Неужели Макфол?!"

Затем открестилась, что ей ведомо наличие такого факта.

"Я не знаю, о ком идет речь, о чем идет речь. Если есть какие-то конкретные данные, пусть предоставят, будем разбираться. Но невозможно комментировать то, под чем нет никакой фактуры", – цитирует ТАСС дипломата.

По словам Захаровой, она видела заголовки на эту тему, но не может комментировать то, о чем ничего не знает.

Как сообщила накануне газета The Guardian, американские спецслужбы якобы обнаружили российского шпиона в родном посольстве в Москве. Секретная служба США, в задачи которой входит "защита национальных лидеров, финансовой и критической инфраструктуры", наняла гражданку РФ более 10 лет назад. Наша соотечественница будто бы имела доступ к конфиденциальным сведениям, внутренней почте посольства и графику президента США.

По информации издания, россиянка попала под подозрение еще в 2016 году. Спецслужбы установили, что женщина регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ. Секретная служба забила тревогу в январе 2017-го, однако полномасштабного расследования не проводилось. Вместо этого, пишет издание, россиянку просто уволили летом прошлого года. Причем это произошло за некоторое время до массовой высылки американских дипломатов по требованию Кремля. Отмечается, что увольнение могло поспособствовать выведению женщины из-под подозрения.

В американском посольстве в РФ в пятницу, 3 августа, отказались комментировать публикацию.

"Общеизвестно, что сотрудники госструктур США ввиду места их работы могут являться объектом интереса иностранных спецслужб. Управление дипломатической безопасности и другие правоохранительные структуры самым тщательным образом проверяют принимаемых на работу сотрудников зарубежных дипмиссий", – приводит "Интерфакс" слова исполняющего обязанности пресс-секретаря американской дипмиссии Мэттью Хагенгрубера.

