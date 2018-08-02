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"Нас будут душить": Соловьев призвал готовиться к удару Америки

Владимир Соловьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Вашингтон все больше обкладывает Россию санкциями

Новая порция ограничительных мер под маркой Made in USA, которую подготовили американские сенаторы в отношении РФ, действительно может оказаться чувствительной. Так прокомментировал известный российский журналист Владимир Соловьев информацию из-за океана о том, что в сенат США внесен законопроект об ужесточении санкций, которые должны стать для Москвы сокрушающими.

"А вот это уже совсем серьезно", – написал он на своей странице в Twitter.

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По его мнению, санкции будут лишь нарастать, причем в Вашингтоне даже не считают нужным искать такому ужесточению оправдание.

"Нас будут душить экономически. И вопрос не в том, как мы ответим США, а в том, как мы собираемся в новых условиях развивать экономику", – отметил Соловьев.


Пользователи разделились, какова должна быть реакция страны на будущий финт американцев. Часть считает, что это повод развиваться самим, иные предлагают ответить пальбой из пушек, некоторые не видят профессионалов в правительстве, еще нашлись те, кто выразил полное спокойствие.

"А я думаю нам это даже на пользу. В критические моменты нация собирается и становится эффективнее. Сыра нет – сделаем сами. Единственное что надо – это создать условия бизнесу и частной инициативе", – считает Козырев Станислав‏.

"Межконтинентальными торпедами одновременно по всем танкерам и авианосцам США", – воинственно настроен Игорь Сухарев.

"Пережили голод, переживем и изобилие..." – уверен оптимист Олег Минако.

"Это ответ на вчерашний ураган Трампа в твиттере, по поводу расследования. Трамп вошел в клинч с американским истеблишментом. Интересно, что обе палаты Конгресса сейчас на каникулах. Не факт, что законопроект пройдет до промежуточных ноябрьских выборов", – сделал предположения происходящему AlienJJ.

Напомним, один из авторов законопроекта по ужесточению антироссийских санкций сенатор-республиканец Линдси Грэм, назвал их самыми жесткими из тех, которые когда-либо вводились.

По его словам, цель Вашингтона "состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции". С их помощью американские власти надеются "прекратить кибератаки", которые якобы совершает Россия, и вынудить Москву покинуть Сирию.

Елена УСОВА
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