"Нас будут душить": Соловьев призвал готовиться к удару Америки

Вашингтон все больше обкладывает Россию санкциями

Новая порция ограничительных мер под маркой Made in USA, которую подготовили американские сенаторы в отношении РФ, действительно может оказаться чувствительной. Так прокомментировал известный российский журналист Владимир Соловьев информацию из-за океана о том, что в сенат США внесен законопроект об ужесточении санкций, которые должны стать для Москвы сокрушающими.

"А вот это уже совсем серьезно", – написал он на своей странице в Twitter.

По его мнению, санкции будут лишь нарастать, причем в Вашингтоне даже не считают нужным искать такому ужесточению оправдание.

"Нас будут душить экономически. И вопрос не в том, как мы ответим США, а в том, как мы собираемся в новых условиях развивать экономику", – отметил Соловьев.

А вот это уже совсем серьёзно. Понятно, что санкции будут только нарастать. Уже никто и не пытается найти оправдание ужесточению.Не считают нужным.Нас будут душить экономически. И вопрос не в том, как мы ответим США, а в том как мы собираемся в новых условиях развивать экономику. https://t.co/Tdo1x9i3Yf — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 2 августа 2018 г.

Пользователи разделились, какова должна быть реакция страны на будущий финт американцев. Часть считает, что это повод развиваться самим, иные предлагают ответить пальбой из пушек, некоторые не видят профессионалов в правительстве, еще нашлись те, кто выразил полное спокойствие.

"А я думаю нам это даже на пользу. В критические моменты нация собирается и становится эффективнее. Сыра нет – сделаем сами. Единственное что надо – это создать условия бизнесу и частной инициативе", – считает Козырев Станислав‏.

"Межконтинентальными торпедами одновременно по всем танкерам и авианосцам США", – воинственно настроен Игорь Сухарев.

"Пережили голод, переживем и изобилие..." – уверен оптимист Олег Минако.

"Это ответ на вчерашний ураган Трампа в твиттере, по поводу расследования. Трамп вошел в клинч с американским истеблишментом. Интересно, что обе палаты Конгресса сейчас на каникулах. Не факт, что законопроект пройдет до промежуточных ноябрьских выборов", – сделал предположения происходящему AlienJJ.

Напомним, один из авторов законопроекта по ужесточению антироссийских санкций сенатор-республиканец Линдси Грэм, назвал их самыми жесткими из тех, которые когда-либо вводились.

По его словам, цель Вашингтона "состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции". С их помощью американские власти надеются "прекратить кибератаки", которые якобы совершает Россия, и вынудить Москву покинуть Сирию.