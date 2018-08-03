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Америка обвинила британцев во лжи из-за "шпионки России"

Фото: Сергей Петров/ТАСС
Секретная служба США что-то скрывает

Рука Кремля дотянулась до американской дипмиссии в Москве. Так считают британские репортеры. Сотрудница российских спецслужб якобы работала в посольстве больше десятка лет. При этом служба безопасности об этом знала. Однако представители посольства США долго скрывали присутствие так называемой российской шпионки.

О том, что женщина тесно общается с ФСБ, они якобы узнали еще в 2016-м, но молчали целый год. Правда вскрылась в 2017-м – лишь тогда сотрудники дипмиссии сообщили в Вашингтон о своих подозрениях. Произошло это, по утверждению газеты The Guardian, на фоне введения санкций против России. Напомним, тогда МИД заявил о необходимости сокращения числа сотрудников американских представительств в нашей стране. Журналисты нашли очень странным, что внутреннего расследования так и не было. Более того, газетчики заявили, что предполагаемая шпионка сотрудничала еще и с Секретной службой США.

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У женщины был доступ к их почте. Отметим, что эта служба помимо прочего отвечает за охрану президента и других высокопоставленных чиновников. Поэтому в руки "агента спецслужб РФ" попали важнейшие сведения. При этом каких-то конкретных доказательств издание традиционно не приводит, ссылаясь на источник в американской конттразведке.

Американцев скандальный материал сильно разозлил. На публикацию они ответили очень быстро. Представитель ведомства Мазон Браймен заявил, что статья "безответственная и неточная". Кроме того, "сотрудники Секретной службы США, являющиеся гражданами иностранного государства, никак не могут иметь доступ к информации, касающейся национальной безопасности", – сообщил он ТАСС.

Чуть позже заявление, где британских горе-репортеров ткнули носом в "анонимные источники", которые они так любят, появилось на официальном сайте Секретной службы.

Виктория БАЛАЯН
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