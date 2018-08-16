Киев устроит трагедию в Донбассе

Провокация может погубить и жителей западной части страны

Анонимная хакерская организация "Киберберкут" заявила, что Вооруженные силы Украины собираются заразить радиоактивными отходами воду в канале "Северский Донец – Донбасс".

"Проведение... спецоперации поручено диверсионной группе..., которая с 2017 года проходит подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра (в/ч А2772) в Бердичеве, Житомирская область... Обучение этой группы проводят 14 американских инструкторов", – сообщается на сайте организации.

По информации источника, операция пройдет под наблюдением Эрика Принса, бывшего владельца частной военной компании Blackwater.

На сайте "Киберберкута" опубликовано письмо командующего ССО генерал-лейтенанта Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника Генштаба ЗСУ генерал-полковника Игоря Колесника с просьбой разрешить Принсу посетить военную часть А2772 в Бердичеве.

Хакеры считают, что украинские спецназовцы получили контейнер с радиоактивными веществами с закрытого могильника "Вакуленчук". В качестве доказательства они представили акт передачи опасных веществ от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), занимавшейся ликвидацией могильника, в распоряжение командующего ССО Игоря Лунева.

После теракта Киев при поддержке Запада развернет информационную кампанию против Донбасса и России, подчеркнули в "Киберберкуте". Москве предъявят обвинения в загрязнении региона радиацией, нарушении норм международного законодательства и неспособности сохранить экологическую безопасность этой части страны.

При этом в организации подчеркнули, что радиоактивный теракт будет иметь ужасающие последствия: под угрозу заражения попадут многонаселенные территории и такие города, как Мариуполь и Красноармейск.

Официального подтверждения или опровержений этой новости пока нет, сообщает URA.RU.