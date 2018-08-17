Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

G7 соскучилась без России

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler/dpa
Немцы выступают за изменение формата этого международного политического клуба

"Большая семерка" должна снова стать "восьмеркой", и инициатором возвращения России в объединение должна выступить Германия. Так считает лидер либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер.

"СвДП хочет другой политики в отношении России. Россия должна вернуться в состав G8", – заявил он в интервью Passauer Neue Presse. По его мнению, пишет ТАСС, Москва была и остается "важным партнером", с которым необходимо вести диалог.

По теме

Впрочем, в вопросе санкций Линднер призывает не торопиться. "Диалогу – да, отмене санкций – нет", – подчеркнул он, отметив, что сначала "Кремль изменит свою политику", а только потом можно будет обсуждать возможность снятия ограничений, которые были введены Западом в отношении РФ из-за "кризиса на Украине".

Интервью главы немецкой партии, которая после последних выборов в бундестаг чуть не вошла в правящую коалицию Ангелы Меркель, опубликовано накануне переговоров президента РФ и канцлера ФРГ. Их встреча состоится в Берлине в субботу, 18 августа.

G7 (Group of Seven) – не имеющий устава международный клуб, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. На протяжении нескольких лет в заседаниях объединения, решения которого не имеют обязательной силы, принимала участие Россия. С 2014 г. Москва перестала получать приглашения. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

"О дебилах и их женах": Воинствующего патриота Украины разоблачили

Простым украинцам зарабатывать на территории "агрессора" нельзя, зато родне власть имущих - пожалуйста

Для доллара установили новый коридор

Отечественной валюте не дадут укрепиться до прежних значений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей