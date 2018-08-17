G7 соскучилась без России

Немцы выступают за изменение формата этого международного политического клуба

"Большая семерка" должна снова стать "восьмеркой", и инициатором возвращения России в объединение должна выступить Германия. Так считает лидер либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер.

"СвДП хочет другой политики в отношении России. Россия должна вернуться в состав G8", – заявил он в интервью Passauer Neue Presse. По его мнению, пишет ТАСС, Москва была и остается "важным партнером", с которым необходимо вести диалог.

Впрочем, в вопросе санкций Линднер призывает не торопиться. "Диалогу – да, отмене санкций – нет", – подчеркнул он, отметив, что сначала "Кремль изменит свою политику", а только потом можно будет обсуждать возможность снятия ограничений, которые были введены Западом в отношении РФ из-за "кризиса на Украине".

Интервью главы немецкой партии, которая после последних выборов в бундестаг чуть не вошла в правящую коалицию Ангелы Меркель, опубликовано накануне переговоров президента РФ и канцлера ФРГ. Их встреча состоится в Берлине в субботу, 18 августа.

G7 (Group of Seven) – не имеющий устава международный клуб, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. На протяжении нескольких лет в заседаниях объединения, решения которого не имеют обязательной силы, принимала участие Россия. С 2014 г. Москва перестала получать приглашения.