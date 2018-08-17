Выборами мэра интересуются 52% москвичей

Главная борьба пойдет за второе место

Большинство жителей города (52%) интересуются приближающимися выборами мэра Москвы. Такой вывод сделали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам проведенного опроса.

Так, в первой декаде августа почти две трети опрошенных москвичей (62,5%) сообщили о своей готовности принять участие в выборах мэра 9 сентября. Из них 65,5% планируют отдать голоса за действующего градоначальника Сергея Собянина. Он опережает ближайших соперников с большим отрывом.

При этом шансы претендента на пост мэра от ЛДПР Михаила Дегтярева и от КПРФ Вадима Кумина практически равны. По данным ВЦИОМ, их поддержка составляет 11,1% и 10,1% соответственно. Если такой расклад сил сохранится, случится сенсация. Никогда еще на крупных выборах в столице либерал-демократы не побеждали коммунистов.

"Бренд КПРФ сильнее, чем бренд ЛДПР, но Вадим Кумин как кандидат выглядит уныло, – комментирует итоги опроса политолог Евгений Минченко. – У Михаила Дегтярева есть энергетика, он бодрый молодой человек, при этом очень сильно по стилистике отличается от Сергея Собянина и больше всех похож на публичного политика", – отмечает эксперт.

По результатам соцопроса можно сделать вывод, что информационная кампания в преддверии выборов мэра Москвы в городе проведена хорошо: 56% респондентов смогли назвать точную дату голосования, еще 27% помнят, что это событие намечено на сентябрь. А вот явка вряд ли будет такой высокой, как можно ожидать, опираясь на слова опрошенных граждан. Из 62% москвичей, которые изъявили желание прийти в установленный срок на участки для голосования, 41% отметили, что "точно пойдут" на выборы, а 21% – что "скорее всего пойдут", сообщается на сайте ВЦИОМ.

Опрос проводился с 6 по 10 августа среди 4 тыс. совершеннолетних жителей Москвы методом телефонного интервью.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Избирательные участки в городе будут работать с 8.00 до 22.00.