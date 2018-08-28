Аляска перетянула Дальний Восток на свою сторону

Жители северного штата мечтают о дружбе и сотрудничестве с российскими регионами

Власти американского штата Аляска заинтересованы в установлении тесных деловых связей с Дальним Востоком России. У регионов схожие климатические условия, перед ними стоят одинаковые вызовы, а потому проблемы нужно решать сообща. С таким заявлением выступил мэр города Анкориджа (крупнейшего в штате) Итан Берковиц.



У Аляски и Дальнего Востока имеются "возможности работать вместе таким образом, чтобы сделать жизнь нашего общества более безопасной и здоровой", заявил чиновник в интервью РИА "Новости". Речь, например, может идти о совместных поисково-спасательных работах, взаимодействии деловых кругов с учетом географической близости, сотрудничестве по разработке нефти и газа.

"Российский Дальний Восток находится ближе к Аляске, чем к Москве. Анкоридж находится ближе к Дальнему Востоку России, чем к Вашингтону. Поскольку мы соседи, то чем больше мы знаем друг о друге, тем лучше мы можем стать", – подчеркнул Берковиц.

Еще одной областью для совместной работы может стать изучение климатических изменений силами ученых двух стран. Потепление в Арктике отражается не только на северных российских регионах, но и на Аляске. "Если бы у нас было больше сотрудничества между учеными, это бы помогло нам понять последствия изменения климата, а также то, как выработать на это ответ", – указал мэр Анкориджа.

Полноценной дружбе и сотрудничестве на региональном уровне мешает большая политика. Между Москвой и Вашингтоном скопилось немало противоречий, которые далеки от разрешения. На Аляске призывают мыслить наперед и заранее готовить почву для взаимодействия, которое станет возможным, когда все разногласия останутся позади.

"Чем больше у нас может быть установлено связей между городами и между людьми, тем больше у нас может быть возможностей подготовить более хорошее будущее", – заключил американский политик.

Жители Аляски испытывают на себе негативное влияние санкционной войны, развязанной между Вашингтоном и Москвой. По оценке сенатора от штата Лизы Мурковски, размер убытков для Аляски от введения контрсанкций со стороны РФ составил порядка $40 миллионов.

До 2014 г. наша страна и американский штат сотрудничали в рыболовной сфере, но после введения санкций взаимодействие фактически прекратилось. Москва в ответ на враждебные действия Вашингтона ограничила импорт американской сельскохозяйственной и рыболовной продукции. Российский рынок сбыта был для бизнесменов из Америки очень крупным.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что Москва сочувствует бедам аляскинских рыбаков, но ничем не может помочь, поскольку корень проблемы кроется в Белом доме и Капитолии. Россия не собиралась наказывать конкретных поставщиков при проработке ответных мер. В нашей стране очень ценят, что Аляска обвиняет в сложившей ситуации не Москву, а Вашингтон, отметили дипломаты.