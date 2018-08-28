Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Аляска перетянула Дальний Восток на свою сторону

Фото: pixabay.com
Жители северного штата мечтают о дружбе и сотрудничестве с российскими регионами

Власти американского штата Аляска заинтересованы в установлении тесных деловых связей с Дальним Востоком России. У регионов схожие климатические условия, перед ними стоят одинаковые вызовы, а потому проблемы нужно решать сообща. С таким заявлением выступил мэр города Анкориджа (крупнейшего в штате) Итан Берковиц.

У Аляски и Дальнего Востока имеются "возможности работать вместе таким образом, чтобы сделать жизнь нашего общества более безопасной и здоровой", заявил чиновник в интервью РИА "Новости". Речь, например, может идти о совместных поисково-спасательных работах, взаимодействии деловых кругов с учетом географической близости, сотрудничестве по разработке нефти и газа.

По теме

"Российский Дальний Восток находится ближе к Аляске, чем к Москве. Анкоридж находится ближе к Дальнему Востоку России, чем к Вашингтону. Поскольку мы соседи, то чем больше мы знаем друг о друге, тем лучше мы можем стать", – подчеркнул Берковиц.

Еще одной областью для совместной работы может стать изучение климатических изменений силами ученых двух стран. Потепление в Арктике отражается не только на северных российских регионах, но и на Аляске. "Если бы у нас было больше сотрудничества между учеными, это бы помогло нам понять последствия изменения климата, а также то, как выработать на это ответ", – указал мэр Анкориджа.

Полноценной дружбе и сотрудничестве на региональном уровне мешает большая политика. Между Москвой и Вашингтоном скопилось немало противоречий, которые далеки от разрешения. На Аляске призывают мыслить наперед и заранее готовить почву для взаимодействия, которое станет возможным, когда все разногласия останутся позади.

"Чем больше у нас может быть установлено связей между городами и между людьми, тем больше у нас может быть возможностей подготовить более хорошее будущее", – заключил американский политик.

Жители Аляски испытывают на себе негативное влияние санкционной войны, развязанной между Вашингтоном и Москвой. По оценке сенатора от штата Лизы Мурковски, размер убытков для Аляски от введения контрсанкций со стороны РФ составил порядка $40 миллионов.

До 2014 г. наша страна и американский штат сотрудничали в рыболовной сфере, но после введения санкций взаимодействие фактически прекратилось. Москва в ответ на враждебные действия Вашингтона ограничила импорт американской сельскохозяйственной и рыболовной продукции. Российский рынок сбыта был для бизнесменов из Америки очень крупным.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что Москва сочувствует бедам аляскинских рыбаков, но ничем не может помочь, поскольку корень проблемы кроется в Белом доме и Капитолии. Россия не собиралась наказывать конкретных поставщиков при проработке ответных мер. В нашей стране очень ценят, что Аляска обвиняет в сложившей ситуации не Москву, а Вашингтон, отметили дипломаты.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Северный поток - 2" довел Меркель до электрического стула

Вашингтон и Берлин крепко схлестнулись из-за российской трубы

Со Скрипалями разберутся особые специалисты

Британцы пустили в ход тяжелую артиллерию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей