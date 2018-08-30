"Единая Россия" помогла собраться в школу нуждающимся

В акции приняли участие как партийцы, так и просто неравнодушные люди

Почти 45 тысяч детей из малообеспеченных семей начнут учебный год в прекрасном настроении – подготовиться к занятиям им помогли общественные приемные председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. В рамках ставшей уже традиционной акции "Собери ребенка в школу" удалось подготовить тысячи комплектов всего самого необходимого для учебы и передать их нуждающимся.

"По предварительным данным, в ходе акции собраны школьные наборы почти для 45 тысяч детей", – сообщила председатель комиссии президиума Генсовета ЕР по работе с обращениями граждан к председателю партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Она рассказала, что в подарочные наборы входят канцелярские принадлежности, дневники, тетради, товары для творчества, сертификаты на приобретение школьной или спортивной формы и обуви.

Некоторые регионы пошли дальше. Так, родителям первоклашек в Ульяновской области вручают дисконтные карты, которые дают возможность приобрести школьные товары и форму местных производителей со скидкой до 20%.

В республике Коми разрешили направлять часть средств регионального маткапитала на подготовку к школе учеников из многодетных семей.

В Кабардино-Балкарии и Магаданской области нуждающимся семьям выделили адресную помощь для покупки школьных принадлежностей.

Кроме того, в общественных приемных ЕР открыты горячие линии по вопросам образования. "Благодаря тому, что общественные приемные тесно взаимодействуют с родительским сообществом и больше внимания уделяют готовности школ к новому году, удается охватить более широкий круг вопросов и решать их комплексно", – указала Карелова.



Она напомнила, что на контроле ЕР остается соблюдение требований пожарной безопасности, защищенность от террористических угроз, соблюдение санитарных правил и норм, состояние пищеблока, учебных классов, уровня охраны и многое другое. Все обращения, которые поступают от граждан по этим темам, передаются региональным депутатам.

"Окончательные итоги подведем к 1 сентября, но уверена, что в этом году уровень подготовки школ к новому учебном году будет достаточно высоким", – убеждена Карелова.