Однополярной Америке пришел конец

США боятся нового 11 сентября

Американцам угрожают со всех сторон, и отразить эту опасность крайне сложно, если не невозможно. Поскольку атакуют США из киберпространства, где много уязвимых мест. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

Выступая в Университете Джорджа Вашингтона, она признала, что баланс сил, который существовал в мире многие десятилетия, нарушен. Поэтому жизнь для Соединенных Штатов уже не будет такой, как прежде.

"Однополярный мир Америки находится под угрозой. Вакуум власти возникает по всему миру и быстро заполняется враждебными государствами, террористами и транснациональными преступниками. Все они преследуют общую цель: они хотят нарушить наш образ жизни", – приводит РИА "Новости" слова министра.

При этом сейчас все может быть хуже, чем даже 11 сентября 2001 г., когда на США напали террористы. Поскольку уровень нынешних противников Америки очень высок.

"Китай, Иран, Северная Корея и Россия готовы использовать все элементы своей национальной мощи – финансовые, торговые, кибернетические, шпионские, информационные операции и многое другое - чтобы ослабить нас и продвигать свои собственные интересы", - предупредила Нильсен.

В качестве доказательств, что атаки со стороны Москвы уже ведутся, министр привела все тот же Крым, нестабильность на Украине и, естественно, вмешательство в американские выборы.

"Разобщение американцев" – вот чего хочет добиться РФ, заявила министр.

В конце августа из-за отказа РФ признать попытки Кремля повлиять на выборы президента США провалилась встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.