Парламентарии Ирана почтили память героев Сталинградской битвы

Иранская делегация побывала на Мамаевом кургане

Представители Меджлиса Исламской Республики Иран прибыли в Волгоград на первое заседание Комиссии по сотрудничеству с Госдумой РФ.

Свой визит иранские парламентарии во главе с председателем Меджлиса Али Лариджани начали с посещения мемориала на Мамаевом кургане. Вместе с российскими коллегами, в том числе с зампредседателя ГД Сергеем Неверовым и главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким, они возложили цветы у Вечного огня в Пантеоне воинской славы и могилы маршала СССР Василия Чуйкова. Затем почтили память участников Великой Отечественной войны минутой молчания.

Али Лариджани отметил, что жестокая Сталинградская битва "привела к поражению и провалу врагов". Соответствующую запись он оставил в Книге памяти музейного комплекса.

В четверг, 6 сентября, парламентарии двух стран обсудят принципы взаимодействия на уровне совместной Комиссии и профильных комитетов, разработают план работ по унификации национальных законодательств в целях углубления двустороннего сотрудничества.

Кроме того, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Меджлиса ИРИ Али Лариджани проведут двустороннюю встречу. В повестке дня – межпарламентское сотрудничество по проблемам региональной безопасности, взаимодействие депутатов на различных площадках, вопросы борьбы с терроризмом и наркоугрозой.