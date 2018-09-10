"Единая Россия" сохранила лидерство

Партия показала стабильный результат

"Единая Россия" достойно провела выборы. Так прокомментировал председатель партии премьер-министр Дмитрий Медведев прошедший единый день голосования в РФ.

"Каков предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный. Партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов федерации, где проходили выборы", – рассказал Медведев.

Он отметил, что пока по многим регионам еще идет подсчет голосов, однако уже сейчас можно говорить об успехе большинства кандидатов на посты высших должностных лиц субъектов РФ, которые были выдвинуты или поддержаны "Единой Россией".

В частности, по предварительным данным, среди кандидатов на пост мэра Москвы лидирует Сергей Собянин. "Надеюсь, все это завершится очень серьезной, уверенной победой", – отметил Медведев.

В воскресенье, 9 сентября, в России состоялись 84 избирательные кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в 8 – глав административных центров. Кроме того, в единый день голосования состоялись 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, а также досрочные выборы 7 депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.