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Поляки устроили антироссийские чистки

Фото: wikipedia.org
Из МИД страны выгнали всех "коммунистов" и выпускников МГИМО

В Министерстве иностранных дел Польши завершены кадровые перестановки. Об этом отрапортовал в понедельник, 10 сентября, глава ведомства Яцек Чапутович. Он не стал скрывать, что его целью было избавиться от сотрудников, которые получили российское или советское образование.

"Руководство ведомства заменено почти на 100%. На руководящих должностях, будь то в стране или в загранпредставительствах, в настоящее время нет людей, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО", – приводит РИА "Новости" слова Чапутовича.

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В общей сложности за текущий год в дипломатическом корпусе Польши было уволено 86 послов и 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД. В большинстве случаев вакансии заняли люди без опыта и соответствующего уровня знаний.

Поговаривают, что предшественник Чапутовича Витольд Ващиковский был отправлен в отставку в январе 2018 г. именно за то, что отказался поддерживать эту кадровую вакханалию. Он, кстати, был не выпускником МГИМО, а магистром международных отношений американского Университета Орегона. Но образование, полученное сотрудниками в Москве, ценил.

Однако, видимо, у его зама имелась более прочная крыша. А возможно, и не сам Чапутович является автором дипломатической реформы. Но точно известно, что он начал подготовку к антироссийским чисткам еще раньше: будучи замминистра, он ввел новые требования при приеме сотрудников на дипломатические и консульские должности, значительно опустив планку. В частности, снизив проходной балл внутреннего экзамена так, чтобы его могли успешно сдавать выпускники польской дипломатической школы. 

Все указывает на то, что отвечать за внешнюю политику Варшавы будут не дипломаты, а совсем другие люди.

Николай ВИКТОРОВ
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