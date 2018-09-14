Многолетние интриги американцев оказались безрезультатны

Старания Вашингтона помешать заключению соглашения о статусе Каспийского моря в его нынешнем виде провалились. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

Он признал, что переговоры длились так долго в том числе из-за того, что "интерес к Каспийскому морю проявляли страны, находящиеся достаточно далеко от этого региона", даже на других континентах. Активнее всего процессу противодействовали США. Они не оставляли надежд повлиять на переговоры в течение последних 20 лет, вмешивались "вплоть до последнего момента", рассказал Братчиков в интервью "Коммерсанту".

Однако историческое событие свершилось: 12 августа лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали документ, согласно которому водная часть Каспийского моря, кроме прибрежных зон, остается в общем пользовании, а дно и добыча ресурсов делятся на основании двусторонних договоренностей между соседними государствами. При этом отдельно оговаривается запрет на появление в акватории военных сил любых других стран, кроме сторон соглашения.

Конвенцию о статусе Каспия еще предстоит ратифицировать в странах-подписантах.