"Единая Россия» подтвердила политическое лидерство

По итогам выборов 9 сентября ЕР занимает ведущие позиции в большинстве регионов страны

Результаты избирательной кампании, которые "Единая Россия" показала в ходе Единого дня голосования 9 сентября, свидетельствуют – пора пересматривать показатели успешности политических партий. Такое мнение высказал член Высшего совета ЕР, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог Дмитрий Орлов.

Он напомнил, что кандидаты от ЕР на прошедших выборах победили в 22 регионах из 26. Более того, в борьбе за мандаты в представительные органы административных центров регионов список ЕР сохранил лидерство даже в городах с традиционно высоким уровнем протестного голосования. В частности, в городе-миллионнике Волгограде единороссы получили 52,64% голосов.

"По результатам выборов очевидно, что нужно формулировать новые критерии успешности избирательных кампаний в России: в Заксобраниях 30+ (процентов) – успех, 35+ – большой успех. На губернаторских выборах просто победа – тоже очень успешная кампания, 60+ – очень успешная кампания", – делает вывод политолог.

Он объяснил причину довольно различных результатов губернаторских кампаний в регионах. Выборы проходили в субъектах РФ со своими социально-экономическими условиями, своими политическими традициями. Соответственно, наибольший уровень конкуренции возникал там, где победитель не был определен в первом туре. И если кандидат вел слабую предвыборную кампанию или если жители устали от конкретного лица, там дело дошло до второго тура.

А там, где основной кандидат вел предвыборную кампанию активно, вероятность возникновения второго тура была сведена к минимуму. Показательный пример: выборы главы Алтайского края. "По предварительным данным, Виктор Томенко получил 53,45% голосов избирателей – неплохой результат для нового человека в откровенно протестном регионе, который к тому же был назначен на пост врио губернатора довольно поздно", – отмечает Орлов. Однако грамотный подход, решительные попытки врио губернатора наладить диалог с разными группами избирателей, проведение масштабного обсуждения программы "Алтайский край. Энергия развития", сформированной на основе пожеланий почти 15 тысяч жителей региона, привели Томенко к победе.

В целом ЕР показала неплохие результаты в довольно проблемных для нее регионах, резюмировал политолог. "На выборах в Ил Тумэн (Госсобрание) Якутии, по предварительным данным, партия получает около 53,35% голосов – это выше результатов партии по республике на выборах в Госдуму в 2016 году (46,42%) и по итогам кампании по выборам парламент региона в 2013 году (47,41%)", – привел пример Орлов. Усилила партия позиции и на выборах в гордуму Екатеринбурга – 31,6% голосов против 28,3% в 2013 году. Удалось сохранить уровень поддержки населения на выборах в Законодательное собрание Ненецкого автономного округа (38,97%). Таким образом, можно констатировать, что ЕР подтвердила свое политическое лидерство в стране.

