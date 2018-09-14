Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Проект "ПолитСтартап" "Единой России" оказался успешным

Фото: politstartup.er.ru
Каждый шестой молодой единоросс победил на выборах 9 сентября

Проект "ПолитСтартап" можно считать состоявшимся и успешным. Об этом свидетельствуют итоги Единого дня голосования, прошедшего в России 9 сентября. Каждый шестой молодой единоросс стал победителем выборов, сообщила координатор "Единой России" по направлению "Молодежная политика", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Каждый шестой молодой кандидат – участник "ПолитСтартапа" – стал депутатом", – указала она. В целом, по ее словам, в заксобрания и административные центры избран 81 молодой депутат из числа участников проекта ЕР. Это 10% от общего количества мандатов, полученных "Единой Россией" 9 сентября.

По теме

По этим же результатам можно судить, какие регионы активнее работают с молодежью. К примеру, на уровне заксобраний наибольшее число депутатов избрано в республике Башкортостан – 9 человек. "Регион был абсолютным лидером по количеству участников проекта "ПолитСтартап" – 257 человек. В этом регионе партия получила почти 60% голосов при явке свыше 49%", – указала Аршинова.

Алена Аршинова. Фото: ER.RU

Хорошие результаты показала Белгородская область – там в адмцентры избраны 9 человек. В Волгоградской области и республике Саха (Якутия) – по семь.

Активное развитие проекта "ПолитСтартап" обеспечило хорошие результаты ЕР в Ростовской области. Там партия получила почти 60% голосов при явке более 45%. Еще выше показатели в Кемеровской области: там у ЕР более 64,4% голосов при явке на выборы более 65% избирателей.

А вот там, где молодежи не уделяли должного внимания, итоги Единого дня голосования не радуют. "Мы увидели, что регионы, которые проявили низкую активность при работе с молодежью, получили невысокие результаты. В первую очередь, это касается Иркутской области и Республики Хакасия", – сообщила Аршинова.

Таким образом, "ПолитСтартап", который работал в пилотном режиме, решено продолжить и в 2019 году. "Результаты ЕДГ показали, что избиратели хотят видеть новые, молодые лица в политике. Те регионы, которые проявили активность и помогли начинающим политикам, в итоге показали лучшие результаты", – резюмировала Аршинова и выразила надежду, что в новом избирательном цикле отделения ЕР в регионах активнее подключатся к проекту и больше будут привлекать к работе инициативную молодежь.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

От доллара откажутся в три счета

Использование американской валюты создает риски для российской экономики

Обшивка "Союза" оказалась изрешечена дырами

Отверстия проделаны изнутри

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей