Проект "ПолитСтартап" "Единой России" оказался успешным
Проект "ПолитСтартап" можно считать состоявшимся и успешным. Об этом свидетельствуют итоги Единого дня голосования, прошедшего в России 9 сентября. Каждый шестой молодой единоросс стал победителем выборов, сообщила координатор "Единой России" по направлению "Молодежная политика", депутат Госдумы Алена Аршинова.
"Каждый шестой молодой кандидат – участник "ПолитСтартапа" – стал депутатом", – указала она. В целом, по ее словам, в заксобрания и административные центры избран 81 молодой депутат из числа участников проекта ЕР. Это 10% от общего количества мандатов, полученных "Единой Россией" 9 сентября.
По этим же результатам можно судить, какие регионы активнее работают с молодежью. К примеру, на уровне заксобраний наибольшее число депутатов избрано в республике Башкортостан – 9 человек. "Регион был абсолютным лидером по количеству участников проекта "ПолитСтартап" – 257 человек. В этом регионе партия получила почти 60% голосов при явке свыше 49%", – указала Аршинова.
Хорошие результаты показала Белгородская область – там в адмцентры избраны 9 человек. В Волгоградской области и республике Саха (Якутия) – по семь.
Активное развитие проекта "ПолитСтартап" обеспечило хорошие результаты ЕР в Ростовской области. Там партия получила почти 60% голосов при явке более 45%. Еще выше показатели в Кемеровской области: там у ЕР более 64,4% голосов при явке на выборы более 65% избирателей.
А вот там, где молодежи не уделяли должного внимания, итоги Единого дня голосования не радуют. "Мы увидели, что регионы, которые проявили низкую активность при работе с молодежью, получили невысокие результаты. В первую очередь, это касается Иркутской области и Республики Хакасия", – сообщила Аршинова.
Таким образом, "ПолитСтартап", который работал в пилотном режиме, решено продолжить и в 2019 году. "Результаты ЕДГ показали, что избиратели хотят видеть новые, молодые лица в политике. Те регионы, которые проявили активность и помогли начинающим политикам, в итоге показали лучшие результаты", – резюмировала Аршинова и выразила надежду, что в новом избирательном цикле отделения ЕР в регионах активнее подключатся к проекту и больше будут привлекать к работе инициативную молодежь.
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