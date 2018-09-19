В Госдуме обсудили ситуацию в сельском хозяйстве

Депутаты и правительство намерены сообща обеспечить рост показателей отрасли

Первый в рамках осенней сессии Госдумы правительственный час, состоявшийся в среду, 19 сентября, был посвящен сельскому хозяйству. Как отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, в отрасли существует немало проблем, но конструктивный диалог, который удалось наладить законодателям с аграрным ведомством, позволяет всем фракциям активно способствовать решению насущных для жителей села вопросов и повышать эффективность данного сектора экономики.

О том, каково сейчас положение дел в сельском хозяйстве, рассказал глава ведомства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что погодные условия этого года создали определенные трудности для аграриев. Вместе с тем, общая площадь посевов в РФ составила 79 млн га, из них яровыми культурами засеяно 52,5 млн га.

Ожидается, что урожай-2018 составит 105 млн т. "Это достойный урожай, который позволит гарантировать аграриям хорошие цены", – сообщил Патрушев, отметив, что этот показатель выше среднего уровня за последние годы. Всего на данный момент обмолочено около 73% собранного зерна, что составило 91 млн т.

Радует и урожай масличных культур – 16 млн т. Так что производство растительного масла в стране будет увеличено, рассчитывает министр. Также с открытого грунта собрано около 1 млн т овощей.

По словам Патрушева, перед ведомством сейчас стоит задача возвращения в оборот пахотных земель. "Планируем ввести порядка миллиона гектаров", – рассказал он. Важно, что параллельно идет создание новой инфраструктуры, которая позволит обрабатывать урожай на месте, что существенно сократит потери.

Работает ведомство и над импортозамещением. Пока с этим вопросом в РФ не все гладко. В частности, до сих пор 80% семян картофеля, используемого при посадках в РФ, – импортного производства. Семян-гибридов иностранной селекции – 98%. Ликвидировать этот пробел должна федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года, считает Патрушев. По его словам, упор в ней сделан, в первую очередь, на импортозамещение семян. Когда это удастся, можно будет говорить о создании экспортно-ориентированного агропромышленного сектора российской экономики. В планах правительства – к 2024 г. выйти по экспорту российской сельхозпродукции на уровень 50 млрд долларов.

В ходе правительственного часа депутаты "Единой России" поинтересовались, намерено ли ведомство компенсировать потери аграриев, возникшие из-за погодных условий. "Мы посчитаем ущерб по субъектам Федерации и будем заявлять в правительство о компенсации товаропроизводителям", – утвердительно ответил министр.

На другой важный момент обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, многие проблемы села, такие как компенсация расходов на горючее, обеспечение молоком школьников, комплексное социальное развитие сельской местности зачастую рассматривается ведомствами по остаточному принципу. По мнению спикера, ответственность за решение всех вопросов села должно взять на себя Министерство сельского хозяйства. Проработать такую возможность председатель ГД поручил главе думского комитета по аграрным вопросам Владимиру Кашину и вице-спикеру ГД Сергею Неверову.

Володин выразил надежду, что конструктивное взаимодействие нижней палаты и кабмина продолжится. "Чтобы вопросы, поставленные президентом по развитию сельского хозяйства, которые мы отрабатываем совместно с правительством, нашли отражения", – сказал спикер, особо подчеркнув, что жители села должны чувствовать поддержку со стороны Госдумы.

Решение проблем аграрной отрасли входит в число приоритетов Госдумы седьмого созыва. В декабре 2017 г. состоялись большие парламентские слушания по социальным и правовым аспектам развития сельскохозяйственных территорий. В дискуссии, помимо законодателей и представителей региональной власти, приняли участие более 300 аграриев со всей страны. Итогом стали инициативы по созданию новой инфраструктуры на селе, реализации государственной программы льготного кредитования на строительство малоэтажного жилья в сельской местности, привлечению инвесторов в сельское хозяйство и др.