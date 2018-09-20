Названа величайшая ошибка США в истории

Трамп пожалел о вводе американских войск на Ближний Восток

Один из предшественников нынешнего главы Белого дома допустил непростительный просчет, ввязавшись в вооруженный конфликт в ближневосточном регионе. Последствия этого шага придется расхлебывать еще не одному поколению американцев. Такого мнения придерживается Дональд Трамп.



В интервью Hill.TV он раскритиковал действия 43-го президента США Джорджа Буша – младшего. "Самая худшая ошибка, сделанная за всю историю нашей страны, – это присутствие на Ближнем Востоке, инициированное Бушем… Появиться там, на мой взгляд, стало худшей ошибкой за всю историю", – сказал политик.

По словам президента, вторжение на Ближний Восток стоило "$7 трлн и миллионов жизней". Примечательно, что Трамп повел отсчет с момента ввода войск в Ирак в 2003 г., почему-то упустив из виду, что США воевали в регионе начиная с операции "Буря в пустыне", затеянной отцом Буша-младшего Джорджем Бушем – старшим.

Услышав подобные речи, журналисты немало удивились, поскольку полагали, что самыми неприятными моментами в американской истории являются Гражданская война между Севером и Югом, теракты 11 сентября 2001 г. или, на худой конец, японская атака на Перл-Харбор в годы Второй мировой. Но на этом сюрпризы от главы государства не закончились: он тут же огорошил репортеров на редкость парадоксальным заявлением.

Оказалось, что бывший президент Барак Обама "тоже ошибся, выведя войска с Ближнего Востока". В итоге интервьюеры запутались окончательно, вспомнив, как Трамп торопился с выводом американских военнослужащих из Сирии и заявлял, что армия США не собирается оставаться там бесконечно.

Издание отмечает, что существуют разные оценки расходов американской казны на войны в Ираке, Афганистане, Пакистане и Сирии, которые так часто критикует Трамп. По оценкам Пентагона, общие расходы на ближневосточные конфликты в период с 2001 по 2018 г. составляют $1,52 триллиона.

При этом исследователи из Брауновского университета (Провиденс, штат Род-Айленд) недавно подсчитали, что по состоянию на сентябрь 2017 г. государство в общей сложности потратило на войны и их последствия $5,6 триллиона. В эту сумму вошли не только непосредственно военные расходы, но и затраты на охрану национальной безопасности, а также расходы на медицинское обслуживание ветеранов вооруженных конфликтов.