Президента Незалежной ждет незавидная участь

Спецслужбы западных стран могут отравить украинского лидера, как они сделали это с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем. Такого мнения придерживается публицист Михаил Леонтьев.



"Я смотрю на Порошенко. Мне странно, что он жив до сих пор после того, как он открыл пасть и произносит то, что он говорит. Да, у него предвыборная речь. Давайте, мы его в з...цу поцелуем, потому что у него предвыборная речь", – заявил он в эфире радиостанции "Вести FM".

По мнению Леонтьева, украинский лидер давно раздражает западную политическую элиту. В Европе и за океаном облеченные властью мужи спят и видят, как бы избавиться от ненавистного политика. Пресс-секретарь компании "Роснефть" не сомневается, что Запад стоит абсолютно за всеми резонансными убийствами и покушениями, которые совершались на территории России. И Порошенко ждет та же судьба.

"Они сами все инсценируют без нас. Они же сами Скрипаля замочили. Послушайте, они сами мочили этих Скрипалей, начиная с Немцова и кончая Политковскими и Скрипалями. Они их всех сами замочили, а мы жуем сопли", – поведал Леонтьев.

Более того, остерегаться следует не только украинскому президенту, но и его американскому коллеге. Потому что американские ястребы войны готовы даже убить Дональда Трампа, лишь бы подставить Россию.

"Они сейчас возьмут и какого-нибудь Трампа замочат, а скажут, что Россия опять вмешалась. Наше какое дело, кого они там между собой мочат?" – резюмировал публицист.