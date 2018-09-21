Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Запад поведет Порошенко по пути Скрипаля

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe/dp
продолжениеСекретный план Украины: разберемся с Крымским мостом и Азовом
Президента Незалежной ждет незавидная участь

Спецслужбы западных стран могут отравить украинского лидера, как они сделали это с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем. Такого мнения придерживается публицист Михаил Леонтьев.

"Я смотрю на Порошенко. Мне странно, что он жив до сих пор после того, как он открыл пасть и произносит то, что он говорит. Да, у него предвыборная речь. Давайте, мы его в з...цу поцелуем, потому что у него предвыборная речь", – заявил он в эфире радиостанции "Вести FM".

По теме

По мнению Леонтьева, украинский лидер давно раздражает западную политическую элиту. В Европе и за океаном облеченные властью мужи спят и видят, как бы избавиться от ненавистного политика. Пресс-секретарь компании "Роснефть" не сомневается, что Запад стоит абсолютно за всеми резонансными убийствами и покушениями, которые совершались на территории России. И Порошенко ждет та же судьба.

"Они сами все инсценируют без нас. Они же сами Скрипаля замочили. Послушайте, они сами мочили этих Скрипалей, начиная с Немцова и кончая Политковскими и Скрипалями. Они их всех сами замочили, а мы жуем сопли", – поведал Леонтьев.

Более того, остерегаться следует не только украинскому президенту, но и его американскому коллеге. Потому что американские ястребы войны готовы даже убить Дональда Трампа, лишь бы подставить Россию.

"Они сейчас возьмут и какого-нибудь Трампа замочат, а скажут, что Россия опять вмешалась. Наше какое дело, кого они там между собой мочат?" – резюмировал публицист.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Взломали WADA: Россию обвинили в грязной игре

После восстановления в правах РУСАДА европейцы вышли из себя

Запад поведет Порошенко по пути Скрипаля

Президента Незалежной ждет незавидная участь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей