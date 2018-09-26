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Макрон тайно отчитал Трампа у него за спиной

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis/Pool
Президент Франции раскритиковал политику Вашингтона, не называя имен

Хозяину Елисейского дворца не понравились заявления президента США о необходимости "изолировать иранский режим", сделанные им во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН. Макрон отругал своего заокеанского коллегу, но сделал это с присущим ему дипломатизмом и изяществом.

При разрешении иранского кризиса, по мнению французского президента, необходимы "диалог и многосторонний подход". Те, кто пытается действовать силовыми методами, обречены на неудачу.

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"Этот путь, односторонний, ведет нас прямо к спаду и конфликтам, к обобщенной конфронтации всех против всех в ущерб всем, даже тем, кто считает себя самым сильным", – приводит слова Макрона издание Le Monde.

Политик также добавил, что "одностороннее давление" не поможет стабилизировать ситуацию в Иране. Исламской Республике, по его мнению, нужно позволить продолжить экспорт нефти, поскольку это поддержит мировые цены на энергоносители.

Другим выпадом в адрес Вашингтона стал завуалированный намек на то, что нынешняя американская администрация не соблюдает договоренностей. Макрон предостерег участников международного сообщества от подписания торговых соглашений с государствами, которые не выполняют условий Парижского соглашения по климату. Соединенные Штаты в 2017 г. заявили об одностороннем выходе из договора, чем вызвали лавину критики со стороны всех без исключения стран мира.

Журналисты оценили умение Макрона выступить с высокой трибуны с довольно жесткой критикой США, но при этом сделать это так, чтобы не испортить отношений между странами. Ведь формально французский президент ни в чем не обвинял Трампа. Впрочем, к каким последствиям для Франции и ее руководителя приведет подобная "смелость", сказать пока что невозможно.

Изворотливость французского лидера не укрылась от сенатора Алексея Пушкова. Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству у себя в Twitter предположил, что выступление Макрона не принесет ему никаких дивидендов.

"Выступая в ООН, Макрон попытался добиться своей "капитализации" через незавуалированную критику доктрины Трампа. Дружба дружбой, а политический табачок – врозь. Но заявку Макрона на роль одного из лидеров современного мира подрывает сильное ослабление его позиций в самой Франции", – указал политик.

Андрей ФИЛАТОВ
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