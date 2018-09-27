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Посмеялись вместе: Трамп объяснил свое выступение в ООН

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Luiz Rampelotto
Президент США прокомментировал резонансный инцидент

Дональд Трамп заявил, что мировые лидеры на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН вовсе не смеялись над ним.

"Они посмеялись не надо мной, они посмеялись вместе со мной", – цитирует Трампа USA Today.

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Американский президент в своем выступлении в ООН 25 сентября отметил, что менее, чем за два года он и его администрация достигли большего, чем его предшественники, что вызвало смех у присутствующих.

Не смущаясь, Трамп заметил, что не ждал подобной реакции, "но это нормально".

Лидер Соединенных Штатов добавил, что выступал перед профессионалами высокого класса – людьми, которые не спешат делиться аплодисментами или улыбками. Он подчеркнул, что смех в ответ на его слова был вырван из контекста и превратно освещен в СМИ.

Валентина МАЙОРОВА
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