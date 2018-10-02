В МИД РФ упрекнули представительницу США в блоке в безответственных словах

В Москве назвали опасными высказывания постпреда Соединенных Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что американцы готовы сбивать российские ракеты, которые, как считают в Вашингтоне, разрабатываются в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сказала сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. Кто уполномочил эту даму делать подобные заявления? Американский народ?" – цитирует ТАСС российского дипломата.

Она сообщила, что позже наши военные специалисты ответят на подобные высказывания из-за океана.

"Очень просто ломать и крушить все подряд, сложно чинить и восстанавливать. Американской дипломатии предстоит сделать немало для восстановления последствий собственных ошибок. Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ", – подчеркнула Захарова.

Ранее во вторник, 2 октября, Хатчисон заявила, что Россия якобы работает над производством новых ракет. Американка предупредила, что в случае успешного завершения разработки Вашингтон будет вынужден принять ответные контрмеры, среди которых "уничтожение ракет".

С такими же утверждениями сегодня и генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в НАТО считают, что Москва нарушает положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, призывают ее к "транспарентности".

"После многих лет опровержений Россия недавно признала существование новой ракетной системы под названием 9M729. Россия не дала никаких достоверных ответов насчет этой новой ракеты. Все союзники согласны с тем, что наиболее вероятной оценкой было бы то, что Россия нарушает договор", – приводит сайт альянса слова Столтенберга.

В МИД России заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют российским обязательствам по договору РСМД.