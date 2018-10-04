Сегодняшнее мракобесие, устроенное США и Нидерландами, окрылило дипломатов Незалежной

На фоне сыплющихся на нашу страну обвинений в кибератаках на все возможные организации украинцы, конечно, не сдержались.

В МИД Незалежной потребовали исключить Россию из Совета безопасности ООН. Напомним, сегодня в Нидерландах объявили о высылке четверых граждан РФ за "попытку взлома" ОЗХО и базы данных международной следственной группы, которая расследует дело о крушении "Боинга" МН17, напоминает сайт телеканала "360". Позже Минюст США предъявил обвинения уже семерым россиянам, которых американцы называют "сотрудниками ГРУ". Их якобы уличили в кибератаках на ОЗХО, ФИФА, WADA и еще ряд организаций.

Намерения России Украина называет откровенно преступными и дикими. Информация, которую сегодня обнародовали Штаты, должна "открыть глаза" мировой общественности на государство-"вора", заявила замглавы МИД Незалежной Алена Зеркаль. Ее слова приводятся на странице постпредства Украины в ООН в Facebook.

Между тем на сайте ОЗХО появился официальный комментарий. В организации высказались об обвинениях России в кибератаках. Нидерланды ответственны за обеспечение безопасности ОЗХО как принимающая страна, отмечается в сообщении.

"ОЗХО благодарит Нидерланды за их действия и будет поддерживать контакт в том, что касается дальнейшего развития событий", – гласит текст заявления.

