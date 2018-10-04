Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Исключить из Совбеза ООН: на Украине высказались о скандале вокруг России

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Ying
Сегодняшнее мракобесие, устроенное США и Нидерландами, окрылило дипломатов Незалежной

На фоне сыплющихся на нашу страну обвинений в кибератаках на все возможные организации украинцы, конечно, не сдержались.

В МИД Незалежной потребовали исключить Россию из Совета безопасности ООН. Напомним, сегодня в Нидерландах объявили о высылке четверых граждан РФ за "попытку взлома" ОЗХО и базы данных международной следственной группы, которая расследует дело о крушении "Боинга" МН17, напоминает сайт телеканала "360". Позже Минюст США предъявил обвинения уже семерым россиянам, которых американцы называют "сотрудниками ГРУ". Их якобы уличили в кибератаках на ОЗХО, ФИФА, WADA и еще ряд организаций.  

По теме

Намерения России Украина называет откровенно преступными и дикими. Информация, которую сегодня обнародовали Штаты, должна "открыть глаза" мировой общественности на государство-"вора", заявила замглавы МИД Незалежной Алена Зеркаль. Ее слова приводятся на странице постпредства Украины в ООН в Facebook.

Между тем на сайте ОЗХО появился официальный комментарий. В организации высказались об обвинениях России в кибератаках. Нидерланды ответственны за обеспечение безопасности ОЗХО как принимающая страна, отмечается в сообщении.

"ОЗХО благодарит Нидерланды за их действия и будет поддерживать контакт в том, что касается дальнейшего развития событий", – гласит текст заявления.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

На Болгарию посмотрите: Путин – о нападках на "Северный поток – 2"

Сомнения европейцев в необходимости трубы развеются

"Его жизнь окончена": Британия избавилась от Скрипаля

Экс-разведчик ушел по-английски

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей