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Шпионский заговор Запада провалился

Джеймс Мэттис. Фото: GLOBAL LOOK press/Hindustan Times
Антироссийские выходки не влияют на политику Москвы

Попытка западных стран выступить единым фронтом против России, одновременно обвинив ее в тайной незаконной деятельности, не имеет смысла. Об этом пишет New Yorker.

Накануне Минюст США обвинил 7 россиян в сотрудничестве со спецслужбами и организации кибератак на важные международные организации. В Нидерландах рассказали о том, что весной депортировали четырех россиян, которые якобы пытались проникнуть во внутреннюю сеть ОХЗО.

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Тут же глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с министрами обороны стран НАТО попытался убедить коллег, что Россия "должна заплатить" за все свои "противоправные действия", и предложил всем желающим обращаться к США за "киберподдержкой" антироссийских мер. А британский глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант предупредил: "Вместе с нашими союзниками мы будем реагировать на попытки ГРУ по подрыву международной стабильности". 

Между тем все это как было, так и остается сотрясением воздуха, пишет американское издание. Решение Запада делать совместные шаги в отношении РФ не приносит плодов. Как указала NY научный сотрудник Брукингского института Алина Полякова, ни карательные санкции, ни демонстративная высылка послов не влияют на политику Москвы. Поэтому последствия нынешней шпиономании будут чисто символическими.

Впрочем, "зеркальный" ответ недругам Москва гарантировала.

Вера СВЕТЛОВА
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