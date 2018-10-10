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Россия считает Запад опасным противником

Фото: Утро.ру
Америка и Европа откровенно вредят нашей стране

Москве больше не стоит притворяться: западные страны нам не друзья, они все только портят. В этом признался заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании, является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития", – сказал дипломат в интервью британской газете Financial Times. Поэтому нашу страну не должно "сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников".

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РФ и США сейчас находятся в самых плохих отношениях за всю историю двух стран – холодной войне и не снилось. "Мы находимся в ситуации, которая гораздо, гораздо хуже самых "горячих", а скорее даже самых "холодных" моментов прошлого", – отметил Рябков.

России хотелось бы верить в лучшее, но по ту сторону океана политические силы не заинтересованы в нормализации отношений с нашей страной. Робкие надежды на восстановление былых связей, которые появились после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, очень быстро испарились.

"Даже самые первичные, рудиментарные признаки перспективы налаживания непрерывного диалога были незамедлительно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее российско-американских отношений", – пожурил американцев Рябков.

По его словам, страшнее всего то, что удручающие отношения между Москвой и Вашингтоном могут разрушить жизненно важные элементы режима контроля над вооружениями. "Мы можем потерять несколько элементов в инфраструктуре контроля над вооружениями. Здание шаткое", – отметил дипломат.

Чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем сложнее потом будет преодолевать ее последствия. Риски возрастают с каждым днем. "Я не думаю, что мы с легкостью можем сказать, что будущее нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений... является ярким. На данный момент мы действительно не видим никакого желания со стороны США участвовать в обсуждении вопроса о расширении договора, который мы предложили", – заключил заместитель министра.

Андрей ФИЛАТОВ
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