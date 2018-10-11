Вильнюс предложил Лондону объединиться перед лицом общего врага

Укреплять евробезопасность, несмотря на Brexit, призвала президент Литвы Даля Грибаускайте британского принца Эдварда. Представитель монаршего дома Виндзоров прибыл в Прибалтику с супругой Софи на празднование 100-летия восстановления Литовской Республики. Глава страны-хозяйки не упустила момента решить парочку насущных вопросов.

Отметив, что Литва и Великобритания не раз сталкивались "с циничным применением химического оружия и радиоактивных веществ в мирное время", Грибаускайте призвала Лондон остаться вместе с Вильнюсом "активным инициатором повышения устойчивости Европы перед гибридными угрозами", передает "Sputnik Литва"

Особенно Литву беспокоят угрозы, "исходящие с востока", прозрачно намекнула президент на общего страшного врага – Россию.

Кроме того, Грибаускайте напомнила младшему сыну королевы Елизаветы II, что Великобритания стала буквально вторым домом для многих литовцев. С выходом Соединенного Королевстве из ЕС счастливая жизнь граждан Республики может окончиться, опасается президент. В связи с этим она выразила надежду, что Лондон не забудет про преданных литовцев и останется на страже их интересов и дальше.

Выход Великобритании из ЕС должен состояться весной будущего года.