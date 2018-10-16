Россия пропустила войну с Нидерландами

В Москве ответили на вызов голландского министра обороны

Министерство иностранных дел РФ было не в курсе, что страна находится в состоянии войны с Нидерландами. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат призналась, что у Москвы были планы в отношении Гааги, но несколько иные: "а именно выстраивание по-настоящему дружеских, взаимовыгодных и взаимоуважительных связей". Но оказалось, что мы "были, или находимся, или будем находиться в состоянии кибервойны с Нидерландами".

"Видимо, это та самая война, куда агрессор не пришел", – прокомментировала Захарова в эфире НТВ.

В сентябре Нидерланды объявили, что в ходе совместной операции с британцами еще в апреле задержали и выслали из страны 4 россиян, пытавшихся совершить взлом сетей Организации по запрещению химического оружия и еще ряда официальных структур.

В минувшее воскресенье министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд назвала правильной точку зрения, что Гаага и Москва находятся в состоянии кибервойны.

"Зачем Нидерланды позволяют использовать себя в качестве инструмента антироссийской политической игры, совершенно непонятно, – прокомментировала голландскую позицию Захарова. – Это невыгодно народу этого государства, это невыгодно Нидерландам как части большой европейской семьи".

Ранее в Москве отвергли обвинения в попытках взлома ОЗХО и других киберпреступлениях.