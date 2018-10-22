В Кремле объяснили слова президента о ядерном ударе

Москва может использовать ядерное оружие только в целях защиты. Именно это хотел донести президент Владимир Путин, выступая заседании дискуссионного клуба "Валдай". Поэтому он и вспомнил о рае и аде – такие яркие сравнения были нужны для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и правильно раскрыть позицию России, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь шла не о рае, главным образом, и не о том, кто куда попадет, а что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой права для превентивного удара, – подчеркнул Песков, отметив, что эту главную мысль многие, к сожалению, пропустили. – У нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано. Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар", – приводит сайт "Комсомольская правда" слова Пескова.

Москва может применить ядерное оружие, только если по стране будет нанесен ядерный же удар такой силы, что само существование России окажется под угрозой. "Вот, что сказал президент", – заключил Песков.

"Мы никогда ни на кого не нападем первыми. Но если на нас нападут, тогда там все попадут – кто в ад, кто в рай. Вот, что важно было понять", – пояснил представитель Кремля слова президента о загробной жизни.

Ранее Владимир Путин заявил, что любая агрессия в отношении РФ получит адекватный ответ, в том числе ядерная атака. "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", – пообещал президент РФ.