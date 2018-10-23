В Страсбурге считают, что россияне сами себя ограничили

В ПАСЕ "по многочисленным просьбам" решили разъяснить заинтересованным гражданам ситуацию в организации по отношению к делегации из России. Там утверждают, что с 2016 г. санкций против россиян технически в ассамблее нет.

С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, отвечающий за контроль за работой ассамблеи и исполнением принятых ею решений, а также за координацию работы комитетов организации.

"В апреле 2014 г., а затем в январе 2015 г. Парламентская ассамблея рассмотрела вопрос о полномочиях российской парламентской делегации в результате аннексии Крыма Россией. В обоих случаях Ассамблея – после дебатов и голосования – решила не лишать российскую делегацию своих полномочий, а лишить российских парламентариев некоторых прав в Ассамблее, включая права голоса", – говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте организации.

Отмечается, что "все национальные парламенты обязаны Уставом Совета Европы представлять полномочия своих делегаций на открытии каждой очередной сессии ассамблеи, и в соответствии с действующими правилами полномочия должны быть представлены каждый январь".

Ежели данные не будут представлены вовремя, до открытия очередной сессии, то делегация автоматически исключается из Ассамблеи в течение всего года, т.е. до января следующего, поясняется в документе.

При этом, указывает Савицкий, любые "санкции" (почему-то в кавычках), которые Ассамблея накладывает на национальную парламентскую делегацию, "могут оставаться в силе не более чем до открытия следующей очередной сессии (в январе наступающего года)".

По его словам, в 2014 и 2015 гг. после решения ПАСЕ лишить нашу делегацию некоторых прав российские парламентарии "решили приостановить свое участие в работе ассамблеи".

В январе 2016 г., в январе 2017-го и в январе 2018-го парламент Российской Федерации решил не предоставлять полномочия своей делегации в Ассамблее, напомнил Савицкий, посему россиян и не было в ПАСЕ уже почти три года.



"С этой даты (января 16-го) не было введено никаких "санкций" против российской делегации, и отсутствие российской делегации является результатом ее собственного решения", – подчеркнул он.

Далее генсек упомянул, что депутаты из РФ в нескольких заявлениях дали понять, что вернутся в Ассамблею лишь после того, как она примет решение "исключить из своих Правил процедуры все положения, которые могут привести к оспариванию полномочий национальных делегаций и возможному наложению санкций" на них.

В длиннющем абзаце Савицкий расписывает произошедшую уже в ходе октябрьской сессии неразбериху с проектом доклада бельгийского депутата Петры де Суттер, в котором, если бы они были приняты, потребовалось бы большинство голосов для принятия Ассамблеей в будущем решения относительно оспаривания полномочий.

"Однако ввиду политических разногласий, которые стали очевидными в ходе прений 9 октября 2018 г., и после того как стало ясно, что текст не достигнет необходимого большинства для принятия, докладчик просил Ассамблею не приступать к принятию доклада, а направить его Комитету для рассмотрения текста. Это предложение направить текст обратно в Комитет было принято явным большинством голосов", – сообщает автор заявления.

Проект может быть рассмотрен на заседании комиссии 10 декабря в Париже.



Савицкий привел такой исторический факт: "в течение последних 70 лет Ассамблея проявляла крайнюю осторожность при рассмотрении вопроса относительно полномочий и весьма неохотно отказывалась от них". Генсек привел лишь два примера: такое происходило в отношении делегаций Греции в 1969 г. и Турции в 1981 году.

"Лишение некоторых прав национальных делегаций произошло всего три раза в истории Ассамблеи – каждый раз в отношении делегации Российской Федерации (2000, 2014 и 2015 годы)".

Также необходимо напомнить, что парламентарии из Кипра отсутствовали в ПАСЕ в течение 18 лет с 1965 по 1983 г., добавил Савицкий.

На прошедшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не даст Совету Европы никакой радости исключить ее из объединения, а уйдет сама.

