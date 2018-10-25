Россия ответит на атаку американских дронов

Военные все выяснят и поступят по обстоятельствам

Москва выразила озабоченность в связи с появившейся информацией о том, что американские военные управляли беспилотными летательными аппаратами, которые совершили атаку на российскую базу "Хмеймим" в Сирии. Наши специалисты во всем разберутся и сделают необходимые выводы, сообщили в Кремле.



"Это очень тревожные данные. Безусловно, здесь ни у кого не должно быть сомнений, что все выводы (будут сделаны), соответствующий анализ будет проведен нашими военными", – сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитируется по RT).

По его словам, все необходимые сведения об инциденте могут предоставить только наши вооруженные силы. Хотя "нельзя исключать", что данные сообщения будут иметь политические последствия.

Песков отметил, что ситуация вокруг атаки на Хмеймим может стать одной из тем переговоров руководителей России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Эксперты не сомневаются в том, что дроны, атаковавшие базу "Хмеймим", управлялись именно американцами. Узнать об этом наши военные могли при помощи каналов разведки, агентурных и технических средств.

"Главная цель американцев заключалась в том, чтобы путем такого массированного налета заставить перейти все средства охраны базы, включая комплексы ПВО, в боевой режим и провести масштабную электронную разведку, спровоцировав Россию на боевые режимы использования", – заявил в интервью "Взгляду" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его мнению, Пентагону теперь придется ответить на российские обвинения.

В ночь на 6 января этого года Министерство обороны РФ предотвратило атаки 13 ударных беспилотников на базы "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии. По горячим следам в военном ведомстве заявили, что технические решения, использованные в дронах, "могли быть получены только от одной из стран". Позже представитель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заверил, что США не причастны к случившемуся.

Сегодня утром заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил о том, что наши специалисты установили: управление атаковавшими базу "Хмеймим" беспилотниками велось с самолета-разведчика США Poseidon-8. Когда дронам пришлось столкнуться с действием российских систем радиоэлектронного подавления, то Poseidon-8 "взял на себя ручное управление".