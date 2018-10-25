Авиаудары по Сирии останутся столь же неожиданными, как и до гибели российских военных

Требование России увеличить время предупреждения о готовящейся атаке Израиля по территории Сирии неприемлемо. Об этом заявил министр обороны Авигдор Либерман. По его мнению, такое обязательство могло бы угрожать безопасности Израиля и ее граждан.

"Мы не будем принимать никаких ограничений в отношении нашей свободы действий. Когда речь идет о национальной безопасности, мы принимаем меры", – цитирует министра Times of Israel.

В настоящее время израильские военные предупреждают российских коллег об авиаударе по Сирии за несколько минут до его нанесения. По их мнению, этого времени достаточно, чтобы силы ВКС РФ убрались с дороги, но его не хватит, чтобы россияне передали информацию, к примеру, иранцам, а те успели сориентировать свою артиллерию.

Москва же настаивает, что уведомления об атаках должны поступать ей по двустороннему каналу связи более заблаговременно. В противном случае трагические инциденты могут повторяться.

В сентябре российский Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит над Средиземным морем. Самолет возвращался на базу Хмеймим, когда израильские военные нанесли удар по Сирии. Российский борт был поражен ответным огнем сирийских ПВО.

Минобороны РФ обвинило в гибели своих военнослужащих израильских военных, поскольку они сообщили об атаке за одну минуту до его начала и Ил-20 не успел уйти с линии огня.

В Израиле настаивают, что вся вина лежит на сирийской стороне.