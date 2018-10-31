На Россию давят со всех сторон

Лавров обвинил Запад в мировом заговоре против нашей страны

Москва оказалась под перекрестным огнем. Нападки на Россию стали привычным элементом современного политического ландшафта. Однако наша страна выстоит, несмотря ни на что. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Не секрет, что на Россию оказывается мощнейшее давление. Инструменты различны: от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ. Беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная кампания", – указал глава отечественной дипломатии (цитируется по RT).

Выступая на открытии шестого Всемирного конгресса российских соотечественников, Лавров отметил, что с негативным отношением сталкиваются и россияне, проживающие за рубежом. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и на российское образование. Бытовая русофобия и подозрительное отношение к нашим согражданам воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.

Однако соотечественники, проживающие и работающие за пределами родной страны, могут быть спокойны: родина их не забудет. В первую очередь защитой будут обеспечены журналисты. Ведь они сражаются на переднем краю идеологической борьбы, передает URA.RU.

"Мы продолжим уделять самое пристальное внимание защите прав русскоязычных журналистов, которые становятся жертвами дискриминационной политики, зачастую сталкиваясь с неприкрытым шантажом и угрозами. Будем и далее заостренно требовать реакции на эти вопросы на таких многосторонних площадках, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы", – приводит слова министра ТАСС.

Лавров также поблагодарил российских экспатов, создающих русскоязычные СМИ за рубежом. "Признательны всем, кто вкладывает свои силы, знания, энергию, финансовые средства в сохранение и развитие таких информационных платформ", – подчеркнул он.

На Смоленской площади обратили внимание еще на одну угрозу, которая нависла не только над русскоязычными гражданами, но и над всей Европой в целом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова похвалила Европарламент за принятие резолюции "О росте неофашистского насилия в Европе". По ее словам, это свидетельствует о том, что в странах ЕС "начинают, наконец, осознавать реальность угрозы возрождения нацизма и не могут более замалчивать эту проблему".

"Отмечаем жесткую тональность данного документа. В нем содержатся указания на конкретные проявления насилия фашистского толка и преступления на почве ненависти, расизма и ксенофобии в Европе, включая ежегодные сборища в Риге, чествующие ветеранов "Ваффен-СС", а также бесчинства украинских националистов. Евродепутаты признают, что фашизм, расизм и ксенофобия становятся в ЕС нормой. При этом в отдельных его странах – членах неонацистские организации чувствуют себя особенно вольготно", – цитирует заявление Захаровой ТАСС.

Дипломат выразила надежду на то, что власти Евросоюза и все входящие в него страны осознают наличие угрозы возрождения нацизма и начнут действенно бороться с его проявлениями.