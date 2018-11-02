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Для принятых Россией зеркальных мер в ЕС отчего-то не увидели оснований.
"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным", – цитирует "Интерфакс-Украина" представителя пресс-службы представительства ЕС в Киеве.
В Евросоюзе заявили, что Россия должна смягчить ситуацию, а не обострять ее. Введенные ранее украинцами санкции против нашей страны и постоянные призывы киевской власти закручивать гайки еще туже почему-то не смущают европейские страны.
Напомним, постановление о введении ограничительных мер в отношении Незалежной премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 1 ноября.
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