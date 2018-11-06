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После Меркель останется выжженное поле

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
Уход канцлера положит конец иллюзии стабильности

За три года до окончания срока полномочий руководитель германского правительства оказалась в положении "хромой утки". Она объявила о том, что больше не будет бороться за пост канцлера. Новость о скором завершении ее карьеры стала знаком того, что страну ждут большие перемены. Если Меркель удавалось сохранять какую-то видимость порядка в стране и в Европе, то теперь этому будет положен конец.

За долгие годы на руководящем посту Меркель "успела проявить себя мастером прикладной политики", то есть человеком, умеющим превращать поражения в победы, пишет Die Welt. По всем важным вопросам она умело маневрировала между опасными крайностями, выжидала правильного момента и действовала с подстраховкой. Однако такие тактические уловки еще не составляют стратегии. К тому же в последнее время тактика выжидания перестала работать.

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Обычно единоличные решения при Меркель не принимались. Однако из этого правила были и исключения. Наиболее серьезные последствия возымел самостоятельно выбранный и утвержденный канцлером курс в миграционной политике. Заявления об открытых границах, о готовности оказать помощь беженцам, об упразднении контроля привели к тому, что страна захлебнулась в потоках беженцев.

Немецкая культура гостеприимства столкнулась с настоящим переселением народов, вызвавшим панику, растерянность, страх, страдания, отчуждение и ощущение угрозы. Все это позволило подняться праворадикальной оппозиции. Вчерашние политические маргиналы поддержали стремление граждан к безопасности и стали быстро набирать очки. Ответственность за это лежит на Меркель.

Естественно, глава правительства попыталась обернуть эту неприятную ситуацию к лучшему. Но выжидательная тактика и отсутствие решительных действий привели к тому, что стало еще хуже. Доверие населения к действующей власти оказалось окончательно утрачено. Вряд ли Меркель удастся создать надежный мост, ведущий к окончанию законного срока в должности на высокой ноте, полагает немецкое издание.

Еще одним слабым местом Меркель оказались усилившиеся противоречия между партийной верхушкой и аппаратом правительства. Стабильность оказалась под угрозой. Когда один центр власти находится в руках председателя правящей партии, а другой сосредоточен в ведомстве канцлера, эти силы начинают сталкиваться и противодействовать друг другу. Избиратели от этого перебегают в оппозиционный лагерь, а соседние государства поражаются тому, как мало нужно, чтобы сделать крупную страну практически неуправляемой.

Андрей ФИЛАТОВ
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