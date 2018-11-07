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Китай задумал захват безлюдной Сибири

Фото: www.globallookpress.com
Российская территория представляет для Поднебесной непреодолимый соблазн

Площадь России очень большая, население – малочисленное. Почему же китайцы должны тесниться в пределах границ своего государства, если рядом такое раздолье. Об этом рассуждает автор статьи, опубликованной в китайском издании "Феникс" (Fenghuang wang).

Автор не призывает к военному вторжению. Вообще в его статье не чувствуется агрессии. Но там очень обстоятельно изложены все факты. К примеру, что территория РФ – самая большая в мире, а жителей – всего 146 миллионов, то есть в среднем 9 человек на 1 квадратный километр.

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Более того, три четверти населения проживают в европейской части страны. В итоге на Сибирь и Дальний Восток остается по 1 человеку на 1 кв. километр. "Это уже не просто малонаселенная территория, она буквально необитаемая", – отмечает китайское издание.

Да, там суровый климат и большинство земель непригодны для возделывания. Однако там колоссальные разнообразные природные ресурсы. И самое главное – эта территория находится близко к Китаю.

"Неужели Китай потерял ее навсегда?" – аккуратно наводит автор читателей на нужную мысль.

Статья вызвала массу возмущенных откликов в РФ. "Китайцы, вроде, гордятся своей мудростью, неужели им не ясно, что нельзя потерять то, что не имел", – написал подписчик "Иносми".

Ранее аналитики в США предрекли России проигрыш в случае войны с Китаем и привели доказательства своему утверждению.

Николай ВИКТОРОВ
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