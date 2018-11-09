Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Южно-Китайское море стало зоной смертельного риска

Фото: www.globallookpress.com
США сознают опасность, но отступать не хотят

Столкновения кораблей Китая и Соединенных Штатов будут происходить все чаще и чаще. Об этом заявил начальник военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон. Главной зоной риска становится Южно-Китайское море.

Несколько дней назад там опасно сблизились два судна: китайский военный корабль "Луян" и американский эсминец "Декатур". Китайцы предупредили американцев, что их маршруты пересекаются, но оба экипажа отказывались до последнего отклоняться от курса. В итоге лишь резкий крен эсминца на правый борт в последний момент предупредил аварию: корабли разошлись в 40 м друг от друга. Как пишет The New York Times, мир чудом избежал конфликта двух ядерных держав.

По теме

Проблема в том, что США не согласны с наращиванием военного присутствия КНР в Южно-Китайском море. Пекин же убежден в своем праве. В итоге ситуация в Тихоокеанском регионе накалилась сильнее, чем было в годы холодной войны. При этом стороны не могут договориться о соглашении, которое регулировало бы действия США и КНР в Южно-Китайском море с целью предотвращения столкновений, отмечает издание.

 

 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Миллионы украинцев выгоняют из страны

Война Киева с российской церковью бьет по собственным жителям

Европе предрекли экономический крах

Юнкер дал неутешительный прогноз континенту к середине века

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей