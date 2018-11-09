Южно-Китайское море стало зоной смертельного риска

США сознают опасность, но отступать не хотят

Столкновения кораблей Китая и Соединенных Штатов будут происходить все чаще и чаще. Об этом заявил начальник военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон. Главной зоной риска становится Южно-Китайское море.

Несколько дней назад там опасно сблизились два судна: китайский военный корабль "Луян" и американский эсминец "Декатур". Китайцы предупредили американцев, что их маршруты пересекаются, но оба экипажа отказывались до последнего отклоняться от курса. В итоге лишь резкий крен эсминца на правый борт в последний момент предупредил аварию: корабли разошлись в 40 м друг от друга. Как пишет The New York Times, мир чудом избежал конфликта двух ядерных держав.

Проблема в том, что США не согласны с наращиванием военного присутствия КНР в Южно-Китайском море. Пекин же убежден в своем праве. В итоге ситуация в Тихоокеанском регионе накалилась сильнее, чем было в годы холодной войны. При этом стороны не могут договориться о соглашении, которое регулировало бы действия США и КНР в Южно-Китайском море с целью предотвращения столкновений, отмечает издание.