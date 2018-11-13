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Лондон заподозрил Москву в стремлении расколоть Европу

Фото: www.globallookpress.com
Экс-разведчик MI6 признал в Путине умелого лидера

Россия своей разведывательной деятельностью пытается нанести ущерб Европе и США. Об этом заявил бывший директор Секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Джон Сойерс. По его убеждению, главная цель Москвы – ослабить и разделить Европу.

К такому выводу он пришел, исходя из только Лондону известных "фактов", а именно: РФ якобы вмешалась в европейские избирательные процессы, поддержала популистские партии, совершила отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и попытку нападения на организацию по запрещению химического оружия в Гааге.

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"Что преследует Россия своими действиями? Думаю, что это игра с нулевым результатом. Они не верят в исход, при котором выиграют обе стороны. Если другая сторона выиграет, Россия проиграет. И наоборот. Речь идет об определенном менталитете. Они знают, что в ближайшие годы их экономика не будет мощной и динамичной, поэтому до сих пор они предпринимают усилия, главным образом направленные на то, чтобы ослабить и расколоть Европу", – сказал Сойерс в интервью El País.

При этом, по мнению экс-главы М16, между Россией и Западом на сегодня нет никакой широкомасштабной конфронтации во всех сферах.

"Русские действительно очень хорошо оценивают, в каких областях они хотят сотрудничать, а в каких предпочитают конфронтацию. Думаю, что (президент РФ Владимир) Путин – очень умелый лидер. Он знает: у того, чего хочет добиться Россия, есть свои границы. Он пытается создать сферу влияния в Центральной и Восточной Европе и расколоть Запад, но не против сотрудничества в вопросах энергетики и, в некоторой мере, в вопросах технологий", – подчеркнул бывший разведчик.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с гордостью сообщила, что шаги западных стран в ответ на применение якобы Москвой нервно-паралитического вещества при отравлении отца и дочери Скрипаль нанесли серьезный урон российской разведке "на многие последующие годы". Таким действием стала "самая крупная коллективная высылка российских сотрудников разведки, которая когда-либо происходила". Ее слова приводит издание The Independent.

Елена УСОВА
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