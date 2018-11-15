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Накипело: Макрон отказал Трампу в рабской доле Евросоюза

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Парижу до смерти надоели упреки Вашингтона

Франция не собирается раболепствовать перед Соединенными Штатами. Две страны связаны партнерскими отношениями и должны уважать друг друга. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

"В настоящий момент мы партнеры, а партнеры должны уважать друг друга. Не думаю, что французы ждут, что я буду отвечать на посты в Twitter, но они ждут, что я отреагирую", – приводит слова политика ABC News.

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Трампу ранее не понравилось заявление Макрона о создании единой европейской армии. Об этом он немедленно написал в своем микроблоге. У журналистов ABC News возник вопрос, может ли эта ситуация вызвать недопонимание между странами и испортить отношения между Парижем и Вашингтоном.

На это Макрон ответил, что Франция – не клиент Соединенных Штатов, а партнер. По его мнению, быть с США в партнерских отношениях не означает раболепствовать перед ними. Париж имеет право на самостоятельное мнение по любому вопросу.

Французский президент предположил, что его активность в соцсетях по поводу европейских союзников связана с неудачей на промежуточных выборах в Конгресс. Он затеял "политические игры", чтобы вернуть себе популярность громкими заявлениями.

В последнее время две страны все чаще обмениваются колкостями на высоком уровне. Два дня назад, когда Франция вспоминала жертв терактов в Париже в 2015 г., Трамп не нашел ничего лучше, чем раскритиковать французские власти за слишком высокие ввозные пошлины на вино, напомнить Макрону о его низких рейтингах и съязвить по поводу неудачного участия Франции в Первой и Второй мировых войнах.

Возможно, эта словесная атака стала ответом на обвинения Трампа в национализме, которые позволил себе президент Франции. Выступая на мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой, Макрон прошелся по предвыборному слогану Трампа "Америка превыше всего".

"Патриотизм – полная противоположность национализма, национализм – это предательство патриотизма. Тот, кто говорит: "Наши интересы превыше всего, независимо от того, что происходит с остальными", – стирает самое ценное, что может иметь нация, что делает ее великой и, что самое важное, ее моральные ценности", – заявил политик.

Слова Макрона по поводу создания единой континентальной армии были сказаны 6 ноября. Президент Франции заявил, что европейцам требуется защита от США, Китая и России, особенно от последней, которая "находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу".

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, слова Макрона следует воспринимать всерьез.

"То, что Макрон и Меркель озвучили эту идею, говорит о том, что европейцы в лице главных ведущих стран, Франции и ФРГ, действительно намерены стать более самостоятельными и независимыми от США в военной области", – сказал эксперт в эфире НСН.

Однако Европе придется приложить для этого огромные усилия, подчеркнул он. Прежде всего для независимости от Вашингтона необходимы финансовые вливания. Это может стать препятствием на пути создания единой армии, о которой мечтает Макрон, поскольку не все страны – члены ЕС готовы на такие траты. В первую очередь речь идет о Прибалтике и Польше, которым достаточно НАТО. 

Андрей ФИЛАТОВ
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