Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп напомнил Макрону, кто спас Францию в двух войнах

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер вознамерился сделать Пятую республику великой

Президент США Дональд Трамп никак не может угомониться по поводу идеи его французского коллеги Эммануэля Макрона о создании "общеевропейской армии" для защиты, в том числе, от американцев. Сегодня в очередной раз, но уже более жестко и бесцеремонно, хозяин Белого дома высказался на эту щепетильную тему, напомнив французу о спасении его Отечества в 1918 и 1945 гг. от врага войсками Соединенных Штатов.

"Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но в Первую и Вторую мировые войны речь шла о Германии – и как с этим справилась Франция? В Париже начали изучать немецкий, пока не вмешались США. Плати или не плати за НАТО!" – грозно написал Трамп в Twitter.

По теме

Чуть погодя он добавил пару мыслей о величии чужой страны, по ходу обозначив истинную, как полагает американец, причину столь упорного проталкивания французом идеи создания армии Европы.

"Проблема в том, что Эммануэль страдает от низкого рейтинга одобрения во Франции – 26% – и уровня безработицы почти в 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Кстати, нет страны более националистической, чем Франция: очень гордый народ, и совершенно обоснованно", – заметил глава США.


А следующим твитом воззвал: "Сделаем Францию снова великой".

Фанфары.

Все СМИ ринулись узнать реакцию Парижа. Елисейский дворец ушел в молчанку. Как сообщает Reuters, в офисе французского президента сказали, что не станут комментировать критические замечания в Сети Трампа.

Представители мусью Макрона подчеркнули, что позиция лидера Пятой республики по вопросу создания общеевропейской армии была "очень ясной".

Между тем сегодня публично инициативу Парижа поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, призвавшая к созданию "реальной, настоящей" армии на континенте.

Вероятно, на прошедших в выходные торжествах во французской столице в честь 100-летия завершения Первой мировой войны лидеры Америки, США и Франции не нашли общего языка по поводу взносов в общий котел НАТО. Хотя ранее во вторник, 13 ноября, стало известно, что еще восемь стран – участниц блока решили увеличить военные расходы до 2% ВВП. Таким образом, уже 11 государств согласились с требованием Вашингтона. Правда, пока неизвестно, кто эти "новички".

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Башкирская дознавательница раскрыла подробности изнасилования

Офицеры издевались над коллегой до пяти утра

США поставят заслон на пути "Северного потока - 2"

Вашингтон готов пойти на все, чтобы помешать строительству газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей