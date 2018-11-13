Американский лидер вознамерился сделать Пятую республику великой

Президент США Дональд Трамп никак не может угомониться по поводу идеи его французского коллеги Эммануэля Макрона о создании "общеевропейской армии" для защиты, в том числе, от американцев. Сегодня в очередной раз, но уже более жестко и бесцеремонно, хозяин Белого дома высказался на эту щепетильную тему, напомнив французу о спасении его Отечества в 1918 и 1945 гг. от врага войсками Соединенных Штатов.

"Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но в Первую и Вторую мировые войны речь шла о Германии – и как с этим справилась Франция? В Париже начали изучать немецкий, пока не вмешались США. Плати или не плати за НАТО!" – грозно написал Трамп в Twitter.

Чуть погодя он добавил пару мыслей о величии чужой страны, по ходу обозначив истинную, как полагает американец, причину столь упорного проталкивания французом идеи создания армии Европы.

"Проблема в том, что Эммануэль страдает от низкого рейтинга одобрения во Франции – 26% – и уровня безработицы почти в 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Кстати, нет страны более националистической, чем Франция: очень гордый народ, и совершенно обоснованно", – заметил глава США.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

А следующим твитом воззвал: "Сделаем Францию снова великой".

Фанфары.

Все СМИ ринулись узнать реакцию Парижа. Елисейский дворец ушел в молчанку. Как сообщает Reuters, в офисе французского президента сказали, что не станут комментировать критические замечания в Сети Трампа.

Представители мусью Макрона подчеркнули, что позиция лидера Пятой республики по вопросу создания общеевропейской армии была "очень ясной".

Между тем сегодня публично инициативу Парижа поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, призвавшая к созданию "реальной, настоящей" армии на континенте.

Вероятно, на прошедших в выходные торжествах во французской столице в честь 100-летия завершения Первой мировой войны лидеры Америки, США и Франции не нашли общего языка по поводу взносов в общий котел НАТО. Хотя ранее во вторник, 13 ноября, стало известно, что еще восемь стран – участниц блока решили увеличить военные расходы до 2% ВВП. Таким образом, уже 11 государств согласились с требованием Вашингтона. Правда, пока неизвестно, кто эти "новички".

