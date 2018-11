Президент США Дональд Трамп никак не может угомониться по поводу идеи его французского коллеги Эммануэля Макрона о создании "общеевропейской армии" для защиты, в том числе, от американцев. Сегодня в очередной раз, но уже более жестко и бесцеремонно, хозяин Белого дома высказался на эту щепетильную тему, напомнив французу о спасении его Отечества в 1918 и 1945 гг. от врага войсками Соединенных Штатов.

"Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но в Первую и Вторую мировые войны речь шла о Германии – и как с этим справилась Франция? В Париже начали изучать немецкий, пока не вмешались США. Плати или не плати за НАТО!" – грозно написал Трамп в Twitter.

Чуть погодя он добавил пару мыслей о величии чужой страны, по ходу обозначив истинную, как полагает американец, причину столь упорного проталкивания французом идеи создания армии Европы.

"Проблема в том, что Эммануэль страдает от низкого рейтинга одобрения во Франции – 26% – и уровня безработицы почти в 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Кстати, нет страны более националистической, чем Франция: очень гордый народ, и совершенно обоснованно", – заметил глава США.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........