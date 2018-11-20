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Белорусов научат бояться России

Фото: www.globallookpress.com
Запад поможет Минску, Киеву и Кишиневу справиться с пророссийскими настроениями

Белоруссия, Украина и Молдавия ведут ожесточенную битву за евроинтеграцию. Россия им мешает. Поэтому страны Запада должны им помочь. Об этом говорится в докладе британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House.

Авторы доклада указывают, что провели в этих трех странах исследование и выяснили: Москва негативно влияет на местное общество, критикуя западные ценности. Противостоять этому можно, усилив собственную пропаганду. "Следует финансировать производство высококачественного нового контента, который мог бы заместить собой российскую пропаганду, – приводит RT тезисы из документа. – Помощь следует сосредоточить на СМИ, рассчитанных на русскоговорящие аудитории и меньшинства", – указывают британские аналитики.

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Впрочем, не только британские. Доклад составлен при поддержке американского Национального фонда в поддержку демократии. Этот фонд еще в 2015 г. признан в России нежелательной организацией. Поэтому свою деятельность в последние годы он прикрывает вывесками других западных структур, продолжая щедрую поддержку проведения "независимых расследований" в РФ и публикацию "независимых новостей".

Судя по всему, этот фонд уже готов финансировать "курсы медиаграмотности", которые британские докладчики предлагают организовать в вузах и старших классах школ Украины, Молдавии и Белоруссии. Цель – оказать "правильное" влияние на молодое поколение.

Что касается людей постарше, то влиять наиболее активно призывают на украинцев и молдаван: предлагается активно развивать в странах проекты, которые будут "внедрять оптимизм" в общество по поводу проводимых в государстве реформ и светлого европейского будущего. К белорусам подобные меры применять не предлагается. Видимо, будут ждать, пока подрастут "обработанные" дети.

Николай ВИКТОРОВ
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