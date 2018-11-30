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Не ждали: Макрона не встретили в Аргентине

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Франции с достоинством вышел из неловкой ситуации

Никто не ждал в аэропорту Буэнос-Айреса французского президента Эммануэля Макрона и его супругу Брижит. Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти, которая должна была встретить прибывшего на саммит G20 Макрона, не появилась у трапа президентского борта.

Расстроенная Микетти позже объяснила журналистам телеканала Todo Noticias, что произошла техническая накладка. По словам аргентинского вице-президента, церемония встречи была распланирована по минутам и согласована с сотрудниками протокола французского лидера, однако когда те отдали указание встречать Макрона с супругой, выяснилось, что президентская чета уже садится в автомобиль.

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Впрочем, судя по появившемуся в Сети ролику, политик не растерялся, не увидев встречающих. Он непринужденно пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете и прошел к автомобилю. СМИ тут же вспомнили, что сейчас Францию потрясают масштабные акции движения "желтых жилетов", так что жест президента выглядел достаточно символически.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в столице Аргентины 30 ноября и 1 декабря, напоминает РИА "Новости". Предстоящая встреча лидеров самых развитых стран мира уже преподнесла несколько сюрпризов: так, в последний момент президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а канцлер ФРГ Ангела Меркель вынуждена была прервать свой полет в Буэнос-Айрес из-за технических неполадок на борту самолета.

Валентина МАЙОРОВА
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