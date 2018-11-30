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"Носились с безумцами": Россия могла жестко ответить украинским морякам

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Все могло быть гораздо хуже для украинских моряков

Мария Захарова считает, что российские пограничники урегулировали ситуацию в Керченском проливе в "ручном режиме". По словам официального представителя МИД РФ, международные правила допускали жесткий ответ украинским кораблям, которые заплыли в наши территориальные воды.

Захарова подчеркнула, что другие государства не стали бы "носиться за этими безумцами". Никто не захотел бы целый день пытаться остановить военнослужащих, рискуя жизнями своих соотечественников. 

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"Ни одна страна мира не позволила бы себе запрашивать у них позывные, запрашивать, кто они, отправлять туда такое количество людей. Ни одна страна, только мы", – заявила Захарова в эфире программы "60 минут".

Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море 25 ноября. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го. 

Полина ИВАНОВА
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