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Мария Захарова считает, что российские пограничники урегулировали ситуацию в Керченском проливе в "ручном режиме". По словам официального представителя МИД РФ, международные правила допускали жесткий ответ украинским кораблям, которые заплыли в наши территориальные воды.
Захарова подчеркнула, что другие государства не стали бы "носиться за этими безумцами". Никто не захотел бы целый день пытаться остановить военнослужащих, рискуя жизнями своих соотечественников.
"Ни одна страна мира не позволила бы себе запрашивать у них позывные, запрашивать, кто они, отправлять туда такое количество людей. Ни одна страна, только мы", – заявила Захарова в эфире программы "60 минут".
Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море 25 ноября. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го.
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