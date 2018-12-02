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В Германии заявили о попытке Украины разжечь военный конфликт с Россией

Зигмар Габриэль. Фото: www.globallookpress.com
Бывший глава МИД ФРГ подчеркнул, что Берлин не должен участвовать в войне, которую стремится развязать Киев

Незалежная всеми силами старается обострить ситуацию после провокации в Черном море.

Нельзя допустить втягивания Германии в военный конфликт с Россией, заявил Зигмар Габриэль. Он отметил, что такие попытки со стороны Украины были. Габриэль указал, что решение проблемы должно быть прямо противоположным.

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"Установить перемирие, добиться отвода тяжелых вооружений с обеих сторон и затем сделать первый шаг к отмене санкций – вот единственный путь выхода из этого совершенно безнадежного конфликта", - сказал он в беседе с журналистом газеты Tagesspiegel.

Кроме того, бывший глава немецкого внешнеполитического ведомства резко высказался о предложении генсека Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр закрыть для российских судов международные порты. Такими заявлениями она лишь пытается заработать очки во внутриполитической борьбе, подчеркнул Габриэль.

Напомним, военные корабли Незалежной в прошлое воскресенье, 25 ноября, незаконно пересекли границу и вошли в территориальное море России. Требования наших пограничников экипажи игнорировали, опасно маневрируя и продвигаясь к Керченскому проливу. В результате корабли задержали, а моряков арестовали. Украинцы сейчас находятся в СИЗО Москвы.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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