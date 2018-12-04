Страну грабят как в последний раз

Власти Украины продолжают загонять страну в долговую яму, а сами тем временем готовят себе плацдарм за рубежом, считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По мнению политика, команда Петра Порошенко решила подстраховаться на случай провала президентской гонки.

По мнению Рабиновича, украинская верхушка старается до выборов "нагрести" как можно больше денег, чтобы перевести их на зарубежные счета, купить дорогую заграничную недвижимость и сбежать из страны. "Власти так торопятся, потому что знают – они проиграют, никто уже за них не проголосует после всего, что они сделали со страной и людьми", – заявил политик.



Порошенко и его соратники идут на любые условия, которые выдвигает Международный валютный фонд. "Нынешняя власть с большой готовностью выполняет любые капризы МВФ – лишь бы получить очередной траншик. И никакое военное положение этому не помеха", – написал Рабинович на своей страничке в Facebook. Он подчеркнул, что любому здравомыслящему человеку понятно, что власть проворовалась и завралась.

В свою очередь, МВФ совершенно не интересует, что их деньги осядут в карманах коррумпированной верхушки. Задача международной организации – "порабощение украинцев путем навешивания миллиардных долгов на наших детей и внуков", с горечью отметил депутат.