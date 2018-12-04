Киев серьезно взялся за военнослужащих из РФ по делу о "Керченской Цусиме"

Военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск вице-адмирала, замруководителя пограничной службы ФСБ РФ Геннадия Медведева, контр-адмирала, начальника крымского пограничного управления ФСБ Сергея Станкевича и еще шестерых российских морских офицеров, которых считает виновными в якобы незаконном задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября.

Об этом сегодня пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Кроме Медведева и Станкевича, Киев намерен поймать капитанов первого ранга Руслана Ромашкина и Андрея Шеина, капитанов второго ранга Алексея Шатохина и Алексея Саляева, капитанов третьего ранга Андрея Шипицына и Сергея Щербакова.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 437 ("Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий") и частью 2 статьи 28 ("Преступление по предварительному сговору") УК Незалежной.

Шипицыну также вменяется покушение на убийство.

Санкции подразумевают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как выясняется, российские граждане были объявлены в розыск еще 28 ноября.

"В ближайшее время планируется сообщить о подозрении свыше 10-м военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава до генералов", – возвестила в Сети пани Сарган.

Отметим, Саляев является командиром пограничного сторожевого корабля "Дон", Шипицын – сторожевого корабля "Изумруд", Щербаков – малого противолодочного корабля "Суздалец". Данные суда участвовали в задержании двух бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны Капу" ВМС Украины, незаконно вторгшихся в пределы российской госграницы, не отвечавших на требования сотрудников Погранслужбы РФ остановиться, опасно маневрировавших в Черном море.

Москва такие действия украинских военных назвала провокацией, подготовленной высшим руководством Незалежной.

