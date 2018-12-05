Путин набирает очки при помощи географии

Секрет российского президента раскрыт

Россия выходит победительницей из многочисленных международных конфликтов благодаря образованному президенту. К такому выводу пришла французская Figaro.

Знание Владимиром Путиным географии и умение читать политическую карту мира не раз помогало ему выбрать верный курс и в политике, и в экономике, считают в издании. Так, однажды на совещании с кабмином он указал министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, который рассказывал о поставках свинины в Индонезию, что 87% населения там – мусульмане, которые не едят свинину, поэтому не стоит поставлять туда это мясо.

И это не единственный случай, когда знания географии, религиозных особенностей, культуры позволяли российскому лидеру вести удачные переговоры по политическим вопросам. Это выгодно отличает Путина от западных коллег.

В свое время лидеры Франции и США Николя Саркози и Джордж Буш не стали вникать в различия между шиитами и суннитами, и это привело к краху их политики на Ближнем Востоке. С тех пор ничего не изменилось. В американских школах география по-прежнему не является обязательной дисциплиной, а французская система образования отводит на этот предмет очень мало времени. В результате там мало кто замечает, что нынешний президент США Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а глава Пятой республики Эммануэль Макрон считает Гвиану – французское владение в Южной Америке – островом, отмечает НСН. Но все удивляются, когда западные политики делают недальновидные шаги.

А ведь элементарное знание географии помогло бы лидерам государств понимать, какие страны нельзя выводить из равновесия, чтобы сохранить мир во всем мире, каково реальное соотношение сил между государствами, и уберегло мир от лишних потрясений.