Действующий хозяин Белого дома совсем не в ладах с этикетом, да и с географией проблемы

Президент США Дональд Трамп за время работы на высоком посту допускал промашки протокольного дипломатического этикета, а также смешные оговорки при произнесении географических наименований. Об этом поделились со СМИ неназванные источники, близкие к главе государства.

Так, несколько раз в первый год своего президентства Трамп порывался позвонить премьер-министру Японии Синдзо Абэ в середине дня, забывая о том, что в Токио в этот момент глубокая ночь. Главе Белого дома помощники регулярно указывали на данную проблему, однако она возникала "на постоянной основе".

"Ему непросто было объяснить, что лидер страны, которому около 80-85 лет, не всегда бодрствует в 10:30 утра или в 11 вечера по местному времени", – цитирует газета Politico экс-представителя Совета нацбезопасности.

"Когда он хочет позвонить кому-то (. . .), он крайне импульсивен в таких случаях. И он не думает о том, сколько сейчас времени", – отметил источник издания.

Между тем, катавасия со звонками в неурочное время – это лишь часть президентских ляпов.

По информации собеседников издания, однажды Трамп, изучая карту Южной Азии перед встречей с индийским премьером в 2017 году, ошибочно назвал страну Непал как "nipple" (с англ. – сосок), а также шутил над схожестью названия государства Бутан с английским словом "button", что значит "кнопка".



"Подчеркнутое соблюдение протокола – это проявление уважения к людям. Когда президент не соблюдает протокол, это знак неуважения", – считает бывшая представитель Госдепа при администрации Клинтона и Обамы Венди Шерман.

В свою очередь сторонники Трампа называют внимание к подобным инцидентам раздутым, отмечая, что все президенты учатся на ошибках и что нынешний глава государства никогда не был приверженцем тонкого этикета.



"Президент выстроил крепкие взаимоотношения – не только дружеские, но и откровенные – со многими ближайшими союзниками США. Он даже проводит рабочие переговоры по телефону с соперниками США, добиваясь стабильности во взаимоотношениях... Иностранные лидеры уважают то, что президент готов принимать от них звонки днем и ночью", – заявила Politico представитель Белого дома Сара Сандерс.

Географические оговорки Трампа уже были в поле зрения общественности. Так, в сентябре 2017 года СМИ бурно обсуждали оговорку американца, назвавшего африканскую страну Намибию "Намбией".

Можно сказать, что в данном контексте он пошел по стопам другого президента США, а именно Джорджа Буша-младшего, который все время путал Ирак с Ираном, Австрию с Австралией, APEC с OPEC.

