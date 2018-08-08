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Трамп прислал Путину загадочное письмо

Фото: GLOBAL LOOK press/PorreTpkansiaMvphotos
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По дипломатическим каналам до президента России Владимира Путина дошло письмо от его коллеги из США Дональда Трампа. О таинственном послании главы Белого дома сегодня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам. Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", – цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера.

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Позже выяснилось, что послание от Трампа передал российской стороне американский сенатор Рэнд Пол. Он прибыл на текущей неделе в РФ в составе целой делегации из США, в которую, помимо него, входят член Сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.

"Для меня было честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, активизацию диалога между законодательными органами и возобновление культурных обменов", – написал Пол на своей странице в Twitter.

Целая толпа американских пользователей тут же бросилась осуждать сенатора за подобные действия, по ходу заподозрив Трампа в чем-то тайном, поскольку письмо было передано не через посла США в России Джона Хантсмана. Также, напомнив о расследовании по поводу мифического вмешательства Кремля в американские выборы 2016 г., на Пола навесили ярлык предателя Штатов.

Ранее сегодня издание Politico сообщило, что Путин предложил Трампу договориться о контроле над вооружением, в том числе об ограничении ядерного оружия и запрете оружия в космосе. Отмечалось, что документ, часть которого оказалась в распоряжении издания, президент РФ якобы передал американскому коллеге на встрече в Хельсинки.

На эту публикацию живо отреагировала директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, поставившая на вид Вашингтону частые утечки секретных документов из официальных ведомств США.

"У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?" – задается вопросом дипломат в своем аккаунте в Facebook.

По ее мнению, нет никакого смысла влезать в выборный процесс того государства, у которого и без хакеров и агентов спецслужб система "обнажает напоказ грифованую повестку".

"Прежде чем призывать другие страны к "подобающему" поведению и уважительному отношению к международному праву, в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч. Включая несуществующие", – подчеркнула Захарова.

Елена УСОВА
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